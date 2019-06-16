鐵灰車「斜插車庫空地」缺德一擋！屋主帶小朋友出門…秒傻：哪都不能去了

▲原PO家的車被別台車擋住。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

以汽車代步，車主找車格或適當位置停車是天經地義的事，但現在常常看到有缺德車主直接把車停在別人家門口，甚至插在私人停車格裡。一名男網友就說，平常都是看別人家出入口被擋住，「從來沒想過自己會遇到」；他抱怨，明明鄉下地方路邊一堆空間可以停，對方偏偏在他家車庫前停好停滿，讓人相當傻眼。

這位男網友在臉書《爆怨公社》表示，他在爆系看戲好陣子，看到別人家的出入口被擋住，都會忿忿不平，但從來沒想過自己會遇到。他貼出2張照片，說鄉下地方路邊一堆空間，「停直的停橫的都不會擋到動線，偏偏你就在我家車庫前停好停滿！」

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▲T牌車子直接斜插在原PO家車庫門口。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，只見對方開的是一輛鐵灰色T牌的知名車款，直接屁股朝外、斜插進原PO家車庫前面的空地。往車庫裡看，原PO家很明顯有一台黑車停著，對方卻幾乎是車頭對車頭地擋在出入口。

原PO表示，今天如果是他自己要出門，可以換了機車就走，「但今天是要帶小朋友出門，沒汽車座椅哪裡也不能去啊！我很怕用背巾騎機車上路接下來就換我上爆料了」。最後忍不住寫了一張「水準？公德心？」的紙條夾在對方的雨刷和擋風玻璃間。

▲原PO夾紙條在雨刷、擋風玻璃間。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人隔著螢幕也為原PO抱不平，「請里長廣播……讓他丟臉」、「每次看到這類胡亂停車的文，心裡想的是，到底是多大的勇氣，這樣也好意思熄火停車」、「私人土地，是侵占」、「應該住附近，我會按喇叭按倒左鄰右舍出來認車」、「很奇怪，有這種行為的都不會留電，不然就是留電不接」。

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