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交往5年沒收過花她好奇問　男友神回「等妳掛了我再送」掀熱議

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網搜小組／綜合報導

大部分情侶交往時都會互送一些小禮物表達心意，但也有人屬於什麼都不送的類型，一名女網友16日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，在一起5年的男友沒有送過花，好奇詢問竟然得到「等妳死了送妳一堆」的答案。不過，網友們看完都紛紛留言安慰她，「會啦、會啦，等妳結婚那一天，他會拿著新娘捧花給妳的」。

原PO提到，和男友已經在一起5年，對方卻沒有送過半束或是任何一朵花，好奇詢問原因，卻得到這麼一句回答，「送花很俗，要花，等妳死了我再送妳一堆」，當下聽到內心的白眼都快翻到背後去了。

▲新娘,結婚,捧花。（圖／unsplash）

▲原PO抱怨男友沒送過花，網友安慰，等到結婚就能收到捧花了。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

請繼續往下閱讀...

有趣的是，似乎滿多女網友都和原PO有類似的困擾，大家看完PO文也紛紛留言安慰她，「我跟我老公在一起10年，只收過他公司尾牙送的金莎花，而且一拿出來金莎還掉了」、「有人就是死都不送，說一輩子就求婚那天才會送」、「會啦、會啦，等妳結婚那一天，他會拿著新娘捧花給妳的」、「其實花不便宜，改成現金的話我也很樂意」。

至於情侶之間在特定的節日相互送禮真的有必要嗎？《ETtoday新聞雲》先前曾報導，《心理科學》期刊中有過一篇調查，研究人員主要想了解，平凡體驗與特別體驗哪一種會讓人在回想時感覺比較美好，答案是平凡日子裡發生的小事會比特定節日更有意義。

▲▼禮物、送禮、節慶、慶祝 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲情侶之間送禮是表達心意的一種方法。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

但如果真的要送禮表達心意，也要小心別送錯東西了，以下6種NG禮物送了可能會惹另一半不高興哦！

1、不能送鐘錶

傳統習俗中，鐘諧音「終」，送人鐘錶就等於「送終」的意思，有詛咒人的意思，也是許多人送禮的大忌，因此能避就避。而錶諧音「婊」，有不少女生會多做聯想，是不是在暗示自己是婊子等，不過如果女生不在意，當然也可以挑選一支適合對方的手錶。

2、不能送鞋子

送鞋子給另一半，有請對方「好走」的意思，代表情人會跟別人跑，彼此的感情不長久，但相信大家都聽過，不可平白無故收鞋當做禮物，如果真的要收，不妨就給對方1元或10元等意思意思一下，就能避免此說法。但在韓國，送鞋意味著想要與對方「一起走下去」，所以沒忌諱的人還是可以送，就看彼此怎麼解讀囉！

3、不能送傘、扇

無論是送傘或扇子，諧音皆為「散」，意味著分手、無法再相見，希望對方滾遠遠的，從此別出現在彼此的生命裡，即便滿多女生喜歡色彩繽紛的洋傘，但建議請當事人自行購買為妙，雖然似乎有些迷信，最後當然還是以收禮人的感受為主。

▲帆布鞋,牙刷,牙膏,清潔,漱口,鞋子,潔牙,洗鞋。（圖／翻攝自pixabay）

▼▲鞋子和傘也是送禮的NG禮物之一。

▲▼ 正妹,雨傘,背影,女孩,女子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4、送花要小心

情人節總是少不了浪漫的玫瑰花，但送花學問可大了，不妨事先做功課搞懂每種花語，若是送到象徵「百年好合」的百合花或「不變的愛」的桔梗，想必能讓另一半感受到濃濃的情意，但如果不小心送到黃玫瑰，可就出大包，在愛情中代表逝去的愛，表錯情可就糟糕了。

5、不能送手帕

常用於喪事的手帕，本身有永別的含意，代表想與對方永遠不相往來，在以前多半是拿來當作分離時的禮物。此外，現代人使用手帕的機率不高，買來送另一半，小心惹對方不開心。

6、不能送蠟燭

求婚或慶祝時放蠟燭是一件浪漫的事，但在傳統觀念中，蠟燭大多使用在拜拜的時候，送人當禮物似乎不太吉利，雖然現在不少人喜歡買帶有香味的造型蠟燭，但若要送禮，最好先搞清楚對方是否介意，以免收到禮物時瞬間三條線。

ET快訊
Grace求「不要再忘記要永遠在一起好嗎」　1原因無法狠心放
快訊／阿翔老婆「婚變後首發文」：惡夢將我吞噬了！

關鍵字：爆怨公社,情侶

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