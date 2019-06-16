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貿易戰成「意識形態之爭」　彭博：香港示威提升美國對中談判優勢

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▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 超過百萬人走上香港街頭反送中。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

香港上百萬人上街反對《逃犯條例》，促使特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂，但這場抗爭最大的輸家可能不是她。美媒《彭博》指出，美國與中國的貿易戰已經演變成一場意識型態之爭，而港警動用催淚瓦斯、布袋彈及橡膠子彈等強制驅離方式，將使美國在貿易談判中取得優勢地位。

美中貿易爭端逐漸成為民主與專制、市場導向經濟與國家主導經濟、言論自由與再教育營間的戰爭，在中國國家主席習近平和美國展開貿易攻防之際，港人走上街頭的行動實際上傳達「對國家的統治體系沒有信心」的訊息，顯然並不相信主要立法者會保護他們不受大陸法律體系影響。

《彭博》指出，港人群起抗爭對習近平來說相當不是時候。美國總統川普政府帶頭要各國封殺中國科技大廠華為，過程中不斷強調「不能相信中國會維護法治」的觀點。此問題預計在月底於日本舉行的20國集團（G20）峰會中浮上檯面，且川普已經警告，若習近平不在峰會期間與他會面，就要加徵更多關稅。

曾任國家安全委員會亞洲高級主管的喬治城大學教授懷爾德（Dennis Wilder）預測，「這對習近平來說是一個打擊，且會將其歸咎於港府的錯誤決定或國際社會的煽動。但我認為，與華府達成貿易協議對習近平及其政局來說更加重要。他需要恢復各界對中國商業的信心，而達成此目標最有效的方法就是緩解與美國的貿易緊張。」

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