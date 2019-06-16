快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！停止修訂逃犯條例　無重啟程序時間表

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」越演越烈，民眾對於政府「只緩不撤」的做法感到不滿，16日下午再度穿上黑衣遊行表達抗議；對此，香港特別行政區政府16日晚間8時29分發出301字新聞稿，表示已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》工作，且行政長官也致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，並加以改進。

▲香港民眾16日穿上黑衣反送中。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

▲香港特首林鄭月娥致歉，承諾將以最謙卑的態度接受批評。（圖／翻攝香港政府網）

香港特別行政區政府發言人對遊行作出以下回應：

過去兩個星期日，十分多市民透過遊行表達意見，政府明白市民遊行是出於對香港的關心和熱愛。



對於市民一直以平和、理性方式表達意見，行政長官清楚聽到，並認同這正是香港作為一個文明、自由、開放、多元的社會，一直展現的互相尊重、和而不同的精神。政府重視和珍惜香港這些核心價值。



考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。政府重申並無重啟程序的時間表。



行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。

▲香港616遊行逾百萬人走上街頭，港鐵塞爆黑衣民眾。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）