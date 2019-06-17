保全「借車改裝」不想還　告媽級友強行口愛3次…被法官3點打臉

記者黃翊婷／台北報導

擔任保全的阿靖（化名）與年紀足以當自己媽媽的女子阿鳳（化名）是好友，但他將借來的機車、汽車自行送去改裝，結果被提告討車，他不想還，竟然反過來控告女方趁著自己腳受傷骨折，強行口交共得逞3次。不過，高等法院法官指出3點質疑，加上阿靖沒有證據證明遭受侵犯，最後依誣告罪判處7個月有期徒刑。

▲阿鳳將自己的汽車借給阿靖使用，沒想到好好一輛車卻被擅自改裝，這才氣得提告要求返還。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，阿靖接受偵訊時聲稱，因為阿鳳買了新車，他本來想要把舊車買下來，也花了修理的錢，沒想到整理好之後，對方竟然要求把車還回去，「她本來說要送我，但我說不行，要跟她買。她還說如果我願意幫她養寵物的話，就要幫我出一半的房租，但後來她不幫我付錢，加上車輛使用、修繕以及租屋費用的支付，我們才產生爭執。」

阿靖向檢方表示，2015年因為腳受傷骨折，竟然被阿鳳強行脫褲口交得逞3次，第一次是在公司的宿舍寢室，第二次是在公司旁邊的停車場，第三次則是在公司管理室旁邊的男廁，「我是真的有受到她強制口交才會提告，案發當時我的腳確實還沒有好，心理層面也因為遭到性侵而產生影響，可以證明我真的有受到上述這些侵害。」

▲阿靖聲稱其中一次遭強迫口交是在公司的男廁。

不過，阿鳳出庭時強調，自己和阿靖並不是男女朋友關係，也沒有發生過任何性行為，「我一直很關心他，他大我兒子1歲而已，我從頭到尾都把他當成是我兒子、晚輩」，之所以會幫忙送便當、送機車、借出車輛，也是因為對方答應無酬幫忙餵養流浪狗，後來她發現車子明明沒有故障，卻被擅自改裝，兩人的關係才開始變差。

而阿靖的父親也證稱，阿鳳和兒子關係很好，就連外籍看護都曾偷偷說「（他們）好像有關係」，兒子出車禍第二天他去醫院探視，看到女方也有去，「連我太太從生病住院到病逝的告別式，她都有去。」

▲阿靖向檢警表示自己遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

高等法院法官認為，阿靖自稱受到性侵，事後卻傳「跟帥哥啦」、「跟偶（我）啦」、「偶也要企（我也要去）」等訊息給阿鳳，互動十分親近，這是第一點；其次，他的就診紀錄顯示為右膝受傷，事發之前曾回診，之後就再也沒去拿藥，可見恢復狀況應該不錯，與「受傷無法反抗」的說詞不同。

法官表示，最後一點是阿靖無法提出確切遭到性侵的證據，就連他的父親都否認有聽兒子講過這件事，考量到他犯後態度不佳，加上不想還車就浪費司法資源，最後依誣告罪判處7個月有期徒，全案仍可上訴。