懷孕26周遭酒駕男撞飛…胎兒頭部停止發育！媽誕下「腦損女嬰」怒提告

▲懷孕26周的王女騎車外出，與酒後騎車的李男擦撞，重傷住院25天。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

台南市一名王姓女子2016年懷孕期間發生車禍，與酒駕、無照的李姓騎士發生擦撞，造成王女重傷住院25天，雖然幸運保住腹中胎兒，但豈料2個月後產下女嬰時，卻發現孩子有「小頭症」，且大腦受損、發展遲滯，憤而提告李男求償；二審合議庭審閱王女提供產前報告資料，認定胎兒腦損與車禍有因果關係，因此判決李男須賠125萬元精神撫慰金定讞。

這起車禍就發生在2016年9月晚間，當時懷孕26周的王女騎機車出門，但卻在路口與酒駕、無照騎車的李男發生擦撞，造成王女機車嚴重毀損，還被撞飛倒地，頭、腹部皆有外傷，且肝臟重度撕裂，住院治療整整25天，所幸最後成功保住腹內胎兒；但王女控訴，事發後2個多月她誕下女嬰，但卻意外發現孩子患有「小頭症」，且大腦嚴重受損，還有發展遲滯等問題，憤而提告李男，並求償500萬元精神撫慰金。

▲王女蒐集每次產檢報告，控訴車禍後胎兒的頭部、體重就不再發育。（圖／東森新聞）

法院一審時駁回，但王女仍再上訴，並提出資料佐證，主張懷孕期間產檢時，孩子的發育都相當正常，但車禍後卻發現，胎兒的頭部、體重都不再成長，最後誕下腦損嬰，李男應負起賠償責任；台南法院合議庭審閱產前報告，認定女嬰病狀與車禍有因果關係，因此逆轉改判李男須賠償125萬元精神撫慰金，全案定讞不得再上訴。

台南奇美醫院兒科部主治醫師林漢斌（非個案醫師）指出，胎兒罹患小頭症有許多原因，包括基因、感染、或是母親有用藥、酗酒都有可能造成影響，「正常一出生時胎兒的頭圍大概是33到35公分左右，而新生兒罹患小頭症的機率大約是萬分之一。」對於該案中女嬰腦損是否與車禍有關，林漢斌則坦言很難斷定，「因為孩子在產前有撞到、車禍、或是任何損傷、感染，任何一個原因都有可能造成胎兒大腦停止發育！」林漢斌也表示，無論如何，患有小頭症的孩子只要在3歲前提早治療，狀況都能夠改善。

▲林漢斌醫師指出，任何撞擊損傷或是感染，都可能造成胎兒大腦停止發育。（圖／東森新聞）