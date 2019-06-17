7人全認了！海軍「KTV極樂38秒」瘋傳　裸身士官擬告偷拍同袍

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海軍192艦隊大台艦7名軍士官於1月份休假期間前往KTV喝酒續攤，期間不但有清涼女侍陪伴，還在包廂內脫光衣服遛鳥，荒唐行徑全被參與的彭姓上士偷拍側錄；全案曝光後引起海軍震怒，除了參與在內的7名軍士官外，連帶艦隊長也受到處分。艦指部在完成調查後還原經過，表示7名軍士官皆是自願參與，並無脅迫一事，而影片中脫衣服、及被脫光的陳姓士官與李姓上士，後續也將擬對偷拍的彭姓上士提告，全案交由司法處理。

▲大台艦7名軍士官利用休假期間前往聲色場所狂歡，還在包廂內脫衣遛鳥，38秒極樂短片在軍中群組瘋傳。（圖／讀者提供）

艦指部指揮官李宗孝16日下午親上火線說明事件經過，經調查了解，1月24日晚間，大台艦在左營軍港停靠，艦上有部分士官兵放假，而黃姓上尉作戰長歲邀約6名同袍到楠梓區吃熱炒聚餐，席間眾人還喝酒暢聊，直到晚間9時許餐畢後，陳姓譯電士官長提議續攤，7人便前往仁武區一間有女陪侍的KTV歡唱。

由於當時眾人已經酒酣耳熱，在包廂內玩得不亦樂乎，期間陳姓士官還主動上前，將李姓上士身上衣物全都褪下，讓其裸身在包廂中遛鳥，一旁的陪酒女侍見狀後情緒相當高昂，眾人也跟著呼喊狂歡，但這一幕卻全被參與其中的一名彭姓上士側錄拍下，7人尋歡2個多小時，直到深夜11時40分才散場離去。

艦指部指出， 7人上KTV與女侍飲酒尋歡一事直到6月間才在海軍內部傳開，才剛著手調查，38秒的「極樂影片」便隨之流出，在軍中內部群組瘋狂轉傳；經詢問後，當天參與的7名軍士官均坦承涉足聲色場所，但皆是自願前往，過程無人脅迫。而拍下影片的彭姓上士則後悔地表示，當時只是因為好玩才會偷偷錄影，但強調自己並未將之外流，不解為何這段38秒畫面會在群組中被轉載。

在完成調查後，7名士官兵均依國軍風紀相關規定懲處，帶隊到KTV的黃姓上尉、拍攝不雅影片的彭姓上士記大過2次，並檢討汰除，參與續攤的陳姓士官長、李姓上士、楊姓上士、曾姓中士、翁姓中士等5人則被記大過1次，檢討汰除，另輔導長、士官督導長、副艦長、艦長遭連帶處分記過2次，艦隊長及戰隊長也因督導不周分別記申誡2次、記過1次。

此外，影片中伸手脫衣的陳姓士官、以及流出裸身不雅畫面的李姓上士擬向偷拍的彭姓上士提出妨害秘密告訴，但艦指隊指出，目前尚未接獲提告，後續如有，將依法送交偵辦，全案交由司法處理、審判。

李宗孝強調，軍隊國家化後，嚴格執法是首要工作，尤其在司令黃曙光上任後，加強推行「清流」，也就是遇軍紀事件一率重懲，目前3年多來已陸續汰除140人，撤職30人，今後會持續執行，雖司令部都有要求各單位每月執行軍紀檢討會，但卻無法杜絕軍紀事件發生，也就此向國人致上歉意。

▲海軍艦隊指揮官李宗孝召開記者會親上火線說明經過。（圖／記者洪正達攝）