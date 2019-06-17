三溫暖「夜班泊車組長」中彈命危！槍手卡彈還想逃　小黃車門打不開遭制伏

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市重慶北路一段「天龍三溫暖」16日深夜10時45分傳出槍響，槍手接連開了3槍，導致一名55歲的黃男後腦中彈、倒臥在血泊中，當場沒有生命徵象，目前仍在台北馬偕醫院搶救中。據悉，槍手在連轟3槍後原本還想繼續扣下板機，但槍枝卻卡彈，想搭計程車逃跑又打不開車門，三溫暖圍事人員見狀立即上前追打，槍手也當場遭到制伏，並由警方帶回偵訊。

▲天龍三溫暖深夜驚傳槍擊案，一名男子後腦中彈命危搶救中。（圖／民眾提供）

天龍三溫暖外晚間停放多輛名車，包括瑪莎拉蒂、保時捷等；而槍手在晚間10時許抵達現場，先是站在三溫暖前朝內開了一槍，接著轉身跑到對面養生館，又再朝著三溫暖連開兩槍，原本還想扣下板機繼續開槍，但槍枝卻突然卡彈無法擊發，槍手便想搭計程車逃離現場，無奈車門卻上鎖打不開；三溫暖圍事人員聽聞槍聲止息，發現槍手卡彈後，立即衝出追打，槍手不敵，身上槍枝、金錢等物品瞬間全散落一地。在槍手遭到圍事制伏後，警方隨後也趕抵現場，將其帶回偵訊。

警方指出，在槍響混亂中，擔任夜班泊車組組長的55歲黃姓男子遭子彈擊中後腦，當場應聲倒下，頭部流出泊泊鮮血，待救護人員趕抵現場時，男子已無生命徵象，經初步檢傷，發現頭部後側有穿孔傷勢，目前正在馬偕醫院搶救中。

警方表示，初步調查，槍手年紀約62歲，被逮時疑似有喝酒，他供稱與55歲的傷者有口角糾紛，因此晚間才會搭計程車到三溫暖處尋仇；而雙方到底是因何發生口角，警方現正深入釐清中。

▼槍手開了第一槍後又走到對面養生館開槍，在發現槍枝卡彈後想搭計程車逃逸，無奈車門上鎖，當場遭三溫暖圍事制伏。（圖／民眾提供）