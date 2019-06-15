參加夜店測試獲獎誘騙少女上摩鐵　欠缺積極證據檢不起訴

▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某夜店擔任公關的吳姓男子，去年11月以參加夜店活動測試能獲取獎金在交友軟體APP上大打廣告，吸引少女加入應徵，吳男卻誘騙少女上摩鐵與朋友住處兩度性侵得逞，少女質疑吳誘騙她只是想上床，怒告吳妨害性自主。吳男否認帶少女上摩鐵，辯稱只曾在交友軟體上相約見面，但後來均無回應；桃檢以少女未提出積極證據偵結予以不起訴處分。

檢警調查，27歲的吳姓男子遭未滿14歲少女指控於去年11月中旬，與少女相約參加夜店測試活動為由，結果被帶到桃園市大園區某摩鐵性侵1次得逞，今年1月初又以核發獎金為由誘騙少女至蘆竹區友人住處二度性侵得逞，少女不滿吳只是想上她，參加夜店測試活動根本沒有獎金憤而提告。

吳男在偵訊時否認少女指控，辯稱只在4、5年前曾擔任過夜店公關，並使用「探探」、「say hi」等交友軟體，最早是在「探探」交友軟體上認識少女，因少女未滿18歲無法進入夜店，還說當時有在援交，但當時因工作忙兩人沒見面，去年11月少女上「say hi」交友軟體上聊天，還相約在某地區夾娃娃店碰面，少女一見面就開價5000元，吳沒接受隨即離開，從此未再見過面。

少女向檢警提出2人在交友軟體APP上截圖「我是某夜店公關，歡迎大家來玩哦！現在做活動有獎金！也歡迎應徵」等廣告，並提出2人在wechat對話聯繫內容佐證；桃檢認為少女指控吳曾誘騙至大園區摩鐵遭性侵，經查摩鐵監視器畫面已遭覆蓋，且少女指控吳開車載她去摩鐵，調閱監理站紀錄，吳名下並無汽機車，少女指控遭性侵並無積極證據，偵結予以不起訴處分。

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