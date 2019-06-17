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社會 社會焦點 保障人權

拜把兄弟性侵9歲女兒！　她忍12年得知堂妹「也被禿子偷舔過」爆哭

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲房玲（化名）年幼遭爸爸拜把兄弟性侵。（示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

房玲（化名）9歲時到爸爸的柯姓結拜兄弟家中玩耍卻被性侵得逞，但因年紀小不敢求助，秘密一藏就是12年。直到21歲時聽到堂妹也被「偷舔下體」，房玲驚覺2人都是柯男淫慾下的受害者而決定報警，並描述柯男「禿子」的外貌。被依妨害性自主罪判刑8年的柯男不服提起再審，拿出當年髮量茂密的照片佐證；然而法官指出，「禿子」的描述為報案當時，並非犯案當下，於是予以駁回。

根據法院判決書指出，房玲爸爸和柯男是高中就認識的好友，交情深厚更結拜作為兄弟，2家人頻繁往來，孩子們關係也很近。2001年夏天，房玲一家人到柯男家作客，由於房玲和柯男的2個女兒玩得開心，便在父母答應下單獨留下來過夜，隔天2家人再一起去泳池玩水。

隔天上午，柯男趁著老婆和2個小孩在客廳陪伴房玲媽媽與哥哥時，單獨將房玲帶到房間脫下衣褲，雖然被威脅「要告訴家人」，仍然強行性侵得逞。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲房玲遭性侵後，曾在國中時因壓力過大導致精神崩潰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

年僅9歲的房玲被性侵後因害怕不敢聲張，一個年幼受害者背負祕密的重擔長大，還曾因壓力過大在國中確診會引發被害妄想的「腦垂體功能異常」病症。直到21歲時，她透過臉書和16歲的堂妹聊天，得知堂妹也曾在她家裡遇到一個「偷舔私密處的變態」，聽完描述後更確定「變態」就是柯男。房玲自責過去12年沒有勇氣揭露惡行，害得堂妹也成為受害者，最終鼓起勇氣報警，並在描述犯人特徵時特別提到「禿頭」的外貌。

柯男一審因性侵罪名成立，被判處8年有期徒刑。他提出上訴指出，當時家中格局小，房間與客廳相隔距離不過一公尺，若房玲真的被性侵，為何當下不大聲求救；他接著利用房玲國中被診斷出的精神病史，指控對方的供詞含有妄想成分而不可信。他拿出髮量茂密的照片表示，當年根本沒有禿頭，外觀與房玲描述不符。

不過合議庭看完證詞後認為，房玲指稱柯男禿頭的時間點是指報案當下，並非犯案當時，而且柯男與律師提出的各項自清證據也無法推翻原審認定，因此判決駁回上訴。

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