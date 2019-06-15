「疝氣不能做」狼男否認直接性侵　檢察官調報告...狠打臉

▲男子以疝氣為由否認直接性侵，但檢察官仍對他依法提起公訴。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名彭姓男子見到路上遊蕩的智能不足女子，將她哄騙帶往他處性侵，事後被發現卻以「我有疝氣」為由否認對女子性侵。檢警調查發現，當日彭男確實有載女子離開，且驗傷報告中也記錄受害女子下體有新傷，認為女子所言應為事實，新竹地檢署將依加重強制性交罪嫌起訴彭男。

彭姓男子於3月間在新竹市區一間知名廟宇附近，見到一名中度智障的李女(化名)在該處徘迴，彭男臨起色心，將李女拐騙帶上機車載往新竹市金山街一代無人工地對她性侵得逞，事畢，彭男將李女載回廟宇才離開。

因彭男載李女離開時被李女家人的朋友見到，還用手機拍下照片傳給李女家人，家人經詢問李女後才發現她被欺負，並帶她前往警局報案。彭男僅部分坦承犯行，他承認違背李女意願以手指對她性侵，還表示自己患有疝氣，無法「身體力行」。

檢察官調查，監視紀錄的確拍下彭男將李女載走的畫面，且李女也證稱遭彭男侵犯，另驗傷報告中也明確記載李女下體有傷、脖子有瘀痕，且兩處均為新傷，認為李女所指控應為事實，由於李為智能不足女子，檢察官依加重強制性交罪嫌起訴彭男。

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