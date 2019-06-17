今日香港等於明日台灣？孫大千分析兩種可能「腦袋壞了或心壞了」

政治中心／綜合報導

香港反送中爭議掀起國際關注，台灣方面則有部分人士擔心，今日香港是否會成為明日的台灣。前立委孫大千16日在臉書轉貼相關新聞，文章開頭第一句就是，「鬼扯什麼『今日香港，明日台灣』的人，不是腦袋壞了，就是心壞了！」

▲香港民眾走上街頭，要求撤回《逃犯條例》修訂以及特首林鄭月娥下台。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

孫大千強調，「中華民國是一個主權獨立的國家」，有憲法、軍隊和屬於自己的民主制度，也可以由自己決定國家的前途，「香港和澳門是屬於回歸中國大陸的殖民地，怎麼可能和中華民國相提並論呢？」

接著，孫大千提到，台灣的前途是牢牢握在全體台灣人民手中，誰都不可能強迫人民接受一國兩制，「每天拿香港的一國兩制來預告台灣未來的命運，這根本就是看不起台灣人民的智慧，也不尊重台灣人民的選擇。」

▼▲網友在孫大千的PO文底下留言提出正反意見。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

孫大千認為，既然知道香港和台灣不一樣，也知道香港的一國兩制根本不可能被台灣人民接受，卻依舊三不五時提出來「恐嚇」人民，只有兩種可能，「要不是腦袋有問題的『笨人』，就是想要消費香港民主運動，用來打擊國內競爭對手，以獲取自己政治利益的『壞心人』。」

不過，這篇364字的文章PO出之後，網友們的反應卻很兩極，有人覺得，說出「今日香港明日台灣」的人，其實是拒絕統一和一國兩制的，並沒有什麼問題；但也有網友點出，應該還是有很多台灣人不懂反送中對台灣、香港的影響，只是因為某些名人支持而支持，卻忘了要去了解事件的本質，「別被熱情淹沒本該有的思維，可以支持，但不是盲從。」

▼反送中的民眾穿上黑衣表達訴求，人數多到塞爆港鐵。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）