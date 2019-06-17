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反送中民陣「200萬01人」上街　港警估算最高峰33萬8000人

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▲▼香港反送中,616，逃犯條例。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

▲香港民眾走上街頭表達反送中訴求。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供，下同）

大陸中心／綜合報導

香港民間人權陣線（簡稱民陣）16日下午發起遊行，要求港府撤回《逃犯條例》修訂以及特首林鄭月娥下台，並在同日晚間宣布這次的遊行總人數為「200萬01人」，這「01人」代表15日在太古廣場墜樓身亡的參與民眾。不過，香港警方根據遊行原定路線推定，最高峰人數大約有33萬8000人；而香港發展中心委託香港科技大學前經濟系主任雷鼎鳴估算，總人數約40萬人。

民間人權陣線16日再度發起遊行，但還不到下午3點的出發時間，維園的集合點就被支持遊行的民眾塞爆；民陣同日晚間11點宣布共有「200萬01人」參與遊行，召集人岑子杰解釋，這位「01人」是為香港犧牲的香港人，也就是15日在太古廣場墜樓身亡的參與民眾，「有一個人今日（指16日）無法一起走在我們的遊行路線中，沒有辦法走到終點。」

「這次的遊行人數代表市民非常憤怒。」岑子杰聲稱，一方面是因為特首林鄭月娥的回應根本就是完全偏向北京，沒有正面回應市民的訴求，另一方面則是對警方的暴力鎮壓表達不滿。

不過，港警依據遊行原定路線推算，人數最高峰大約是33萬8000人，但這項數據並未包含其他街道的狀況。而香港發展中心委託香港科技大學前經濟系主任雷鼎鳴，依據拿到的數據和影像資料估算，並在不同路線設置點算站，再經由隊伍密隊進行綜合統計，推估這次的遊行總人數約40萬人。

▲▼香港反送中,616，逃犯條例。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

▼▲港警估算遊行最高峰人數約33萬8000人。

▲▼香港反送中,616，逃犯條例。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

此外，民間人權陣線16日再提5大訴求，聲明全文如下：

一，今日香港黑色大遊行，甫開始已逼爆六條行車線，多個地鐵站要作出人流管制，市民未能在維園起點出發，結果市民要從炮台山、北角、金鐘、中環等地落車，再步行至原來的起點；此外，遊行人士及後更塞爆駱克道、告示打道、夏慤道等，遊行人數之巨，是九七年以來前所未見！

二，林鄭月娥至今死不悔改，以為召開記者會提出所謂「暫緩」修例，就可愚弄市民、平息民憤。結果是大批市民毫不退縮，再次走上街頭抗議，堅持撤回，要求林鄭下台。面對龐大民憤，林鄭月娥竟然只透過新聞稿，為【政府工作上不足】致歉了事，並非為強推《逃犯條例》和警方暴力鎮壓道歉，還強調繼續為市民服務，完全是侮辱和愚弄上街市民，香港人絕不收貨！

三，警方6月12日以致命武器鎮壓平民，至今仍然定性集會為暴動；今日大遊行證明，市民對警察暴行極度憤慨！民陣重申，以林鄭月娥為首的特區政府，必須追究開槍責任、取消定性暴動、不檢控示威者和釋放被捕人士！

四，由六月九日一百零三萬人上街至今短短一星期，市民一次又一次展示不撤不退的決心。民陣重申五大訴求：

1.完全撤回逃犯條例修訂；

2.追究警察開槍鎮壓；

3.不檢控和釋放反送中示威者

4.撤銷定性6月12日集會為暴動；

5.林鄭月娥問責下台。

如政府拒不回應，香港人絕不罷休，定會激發更多市民明日開始罷工、罷課、罷市；二百萬+1位市民一定會繼續出來遊行上街，直至政府回應人民訴求！

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關鍵字：香港,反送中,民陣,香港民間人權陣線

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