直擊「616反送中」黑衣人潮擠爆6線道　空拍照超震撼！

▲香港16日舉行大遊行。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

《逃犯條例》修訂在香港引起社會爭議，雖港府決定暫緩修例，民陣仍於今（16）日舉行「反送中」遊行，由香港維園6個球場出發至金鐘添美道。遊行期間，香港街頭塞爆「黑衣人」，還有持續不斷的民眾加入。此外，因天氣溼熱及遊行人數眾多，也有市民疑似中暑急救。

現場人士直擊，從中午開始，已經不斷有身穿黑衣的民眾出現在維園的集合點，14點的時候人數已經擠滿2個足球場。

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

遊行隊伍14點40分出發，比原定時間提早20分鐘。帶領隊伍的有民陣召集人岑子杰、工黨前立法會議員李卓人、壹傳媒創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、歌手何韻詩等，還有小朋友在隊頭。眾人穿上黑衣，拉起寫有「痛心疾首」的白布。市民夾道高呼「撤回」。

因不斷有大量市民加入，遊行隊伍15點30分在維園對面高士威道起點，已停止前進約30分鐘。黑衣人潮擠爆灣仔、金鐘一帶行車線，也塞滿非指定遊行路線灣仔駱克道。灣仔晏頓街有基督徒現場演唱《Sing Hallelujah to the Lord》，表示希望透過詩歌為香港帶來平安及盼望。

▲希慎廣場塞滿了黑衣民眾。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

拉著「痛心疾首」白布的民陣隊頭15點50分滯留在崇光百貨對面。遊行人士嘗試散開讓路，但因人數太多，只好停留。另外，因天氣炎熱，有市民疑因中暑送醫急救。民陣主持不停呼籲市民可先坐下休息。

▲因天氣炎熱，有市民疑因中暑急救。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

遊行隊頭到達金鐘添美道時，人潮滯留銅鑼灣崇光百貨外的一段軒尼詩道約50分鐘。滯留期間遊行人群多次高歌《海闊天空》、《光輝歲月》和《獅子山下》等歌曲，並多次高叫「香港人加油」，「林鄭下台，學生沒有暴動」等口號。

▲不滿《逃犯條例》暫緩修訂而非撤回，香港民陣16日發動遊行。（圖／美聯社）

▲大遊行16日從維多利亞公園出發。（圖／美聯社）

▲不斷有市民加入遊行隊伍。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）