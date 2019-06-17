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影／林鄭月娥「放下身段」道歉　港媒引述消息人士：送中草案形同撤回

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大陸中心／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）16日發起反送中遊行，並沿途高喊「林鄭下台」，而香港政府終於在晚間8時29分發聲明指出，特首林鄭月娥向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。儘管特首沒有撤回條例，但港媒《明報》引述政府消息人士說，聲明中提及的「政府重申並無重啟程序的時間表」就等於《逃犯條例》修訂草案「自然死亡」，形同「撤回」修例。

▲不滿《逃犯條例》暫緩修訂而非撤回，香港民陣16日發動遊行。（圖／美聯社）

▲香港民陣16日發起大遊行。（圖／美聯社）

林鄭月娥15日宣布「暫緩修法」，但仍未平息社會不滿聲音，許多市民16日參加由民陣發起的大遊行，並高喊5點訴求，「撤回條例、撤回612暴動定性、釋放被捕示威者、停止拘捕示威人士及林鄭月娥下台。」而香港政府在晚間8時29分指出，林鄭月娥承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，為此向市民致歉。

據港媒《明報》引述政府消息人士說，聲明中提及的「政府重申並無重啟程序的時間表」就等於《逃犯條例》修訂草案「自然死亡」，形同「撤回」修例。消息人士還表示，特首已放下身段道歉，希望遊行人士盡快散去。

▲▼反送中,619,香港遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

▲▼反送中遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

▲▼ 反送中,616,港鐵塞滿黑衣民眾。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

不過，民主黨立法會議員涂謹申說，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」另外，民陣召集人岑子杰也回應林鄭月娥的致歉聲明表示，特首林鄭月娥未改變態度，只是「意見接受、行動照舊」，面對兩周的遊行帶來壓力，卻聽不清楚市民的訴求。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／CFP）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／CFP）

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關鍵字：香港,反送中,林鄭月娥,涂謹申,岑子杰,民陣,粵港澳要聞

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