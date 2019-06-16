路透指北京質疑林鄭能力　陸外交部駐港公署提嚴正交涉：支持暫緩

▲616反送中遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

大陸中心／綜合報導

路透社16日引述一名定期接觸北京高層的消息人士表示，北京目前嚴重懷疑林鄭月娥的能力，而處理修例的手法也很「差」。對此，大陸外交部駐港公署16日就不實報導提出嚴正交涉，中央政府對林鄭月娥15日宣布暫緩修例表示支持、尊重和理解，將一如繼往堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

駐港公署負責人強調，修訂「兩個條例」是為堵塞法律漏洞，彰顯社會公義，完善香港法治，是必要的、正當及合理的，同時修例內容也符合國際法和國際社會通行實踐，有助於打擊犯罪。

▲陸外交部駐港公署針對個別外媒妄評香港暫緩修訂與移交逃犯相關條例，提出嚴正交涉。（圖／翻攝大陸外交部駐港公署官網截圖，下同）

另外，他還重申，「國務院港澳辦、外交部、香港中聯辦、外交部駐港公署均在第一時間發表談話，明確表示中央政府對林鄭月娥行政長官宣布暫緩修例工作表示支持、尊重和理解，將一如繼往堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。」

事實上，駐港公署負責人15日就指出，「香港回歸以來，港人依法享有前所未有的包括言論、集會等在內的廣泛權利和自由。但是自由絕非沒有邊界，行使權利必須在法治框架以內。任何文明、法治社會都不會容忍衝擊和平安全的違法行為。」

他提到，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，「我們堅決反對任何外部勢力以任何藉口、任何形式乾預。任何妄想在香港製造混亂、破壞香港繁榮穩定的圖謀都注定遭到失敗。我們再次敦促有關國家遵守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權，尊重特區政府依法施政，立即停止破壞香港繁榮穩定的錯誤言行。」

▲香港特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修法，重新聽取各界意見。（圖／記者曾俊豪攝）