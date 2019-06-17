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反送中200萬「黑潮」擠爆街道！33人不適送醫　27歲女驚爆命危

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▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

「616反送中遊行」人潮擠爆，除了原本的軒尼詩道外，駱克道、謝斐道以及告士打道也開放給遊行隊伍，遊行過程有不少人感到不舒服而暈倒，根據醫管局公布的數字，截至晚上11時30分，因遊行不適的送院人數達33人，共7男26女，分別送律敦冶與瑪麗醫院，其中1女子仍處命危，1男1女留院觀察，其餘都已出院。

綜合港媒報導，目前處於命危的27歲陳姓女子是在下午4點半左右，遊行到軒尼詩道500號時倒地送醫，另外的1男1女則在差不多時間感到不適，被安排在崇光百貨的救護站休息，等待救護車。

據了解，當時救護車要開往現場時，因為無法直接駛入，只能在距離約300公尺外的蘭芳道停車，救護人員推著床與輪椅走入遊行人群時，有人馬上大喊「開路呀！」人潮迅速散開，傷者才得以順利送醫。

▲▼反送中,香港遊行,616。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

▲因天氣炎熱，有市民疑因中暑急救。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）

《逃犯條例》引起社會劇烈反彈，香港民間人權陣線（簡稱：民陣）16日下午再次發起遊行，要求港府撤回修法及特首林鄭月娥下台，還沒到下午3點的出發時間，維園的集合點就已被支持遊行的民眾塞爆。

主辦單位民陣晚間11時許更宣布，遊行隊伍走了8個半小時仍未走完，估計有近「200萬人」參加遊行，創下香港示威人數最高紀錄；不過香港警方則還沒有公布統計人數。

香港特別行政區政府則在晚間8時29分發出301字新聞稿，表示已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》工作，且行政長官也致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，並加以改進。

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關鍵字：反送中,粵港澳要聞,黑潮

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