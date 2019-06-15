桃園第一屆最強總舖師　歡呼聲中出爐百桌千人做見証　

▲桃園第一屆總舖師辦桌競賽，參賽的總舖師。（圖／市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

誰是最強總舖師？2019桃園閩南文化節-總舖師辦桌比賽，15日於桃園護國宮廟埕起灶比賽，來自全台各路的10隊總舖師齊聚展廚藝，經過一番龍爭虎鬥的競賽，最終由來自新北市的「社團法人中華美食交流協會」稱霸冠軍！在陣陣歡呼聲中，抱走冠軍獎金10萬元。

▲桃園第一屆總舖師辦桌競賽，辦桌主題「壽宴」。（圖／市政府提供）

2019桃園總舖師比賽，參與競賽的每組總舖師負責10桌的宴席菜，參加的民眾，採開放認桌、每桌2,500元，15日晚間共有100桌、千人與市長鄭文燦等人士，共同見証最強總舖師出爐，同時品嚐到道地的辦桌大菜，直呼「賺到了！」

▲▼桃園第一屆總舖師辦桌競賽。（圖／市政府提供）

文化局長莊秀美指出，此次總舖師比賽由實力堅強的評審陣容，如最資深的新生代叼嘴網紅邰智源、美食評論家─胡天蘭、臺灣辦桌祖師爺之子─林明燦總舖師等6位專業評審，評選出冠軍社團法人中華美食交流協會、獎金10萬元；亞軍台灣義廚聯盟、獎金8萬元；季軍桃園福容、獎金5萬元與獎盃；優勝為桃禧航空城隊、華順辦桌食堂、意源廚房、彰化葉仔、彰化縣廚師業職業工會、閩客傳承隊、臻好食客棧(依筆畫排序)、獎金各1萬元與獎牌。

為了完美展現今年的辦桌主題「壽宴」，總舖師們從早上11時即如火如荼地備料、穿梭於會場中，端出最難忘的古早味給現場民眾，五道指定菜色(豬腳壽麵、古早味雞湯、五柳枝鮮魚、五香雞捲、五福大品盤-冷盤)與五道創意料理，展現了古早閩情滋味。