蘆竹警「波麗士活力室」　全面備戰暑期青春大隊接力賽

▲7名員警和市議員郭麗華(右三）相約，組隊參加「奔跑吧！蘆竹」大隊接力賽。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

健康不是一切，但沒有健康就沒有一切！桃園蘆竹警分局為保持員警良好的健康狀態，落實打擊犯罪、治安維護工作，經市議員郭麗華爭取，設置「波麗士活力室」健身房，於615警察節啟用；該局7名員警並和郭麗華相約，組隊參加「奔跑吧！蘆竹」大隊接力賽，分局長李建民也歡迎民眾熱絡報名。

蘆竹警分局16日指出，「波麗士活力室」內有購置的跑步機、飛輪等各式運動器材，讓員警能在勤餘或天候不佳的情況下，隨時運動，保持強健體魄。由於該局規劃在今年7月21日期間，舉辦「奔跑吧！蘆竹」-108年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會，將以往制式化的青春專案宣傳及社區治安座談會方式翻轉。

▲「波麗士活力室」提供健康能量所在。▼「奔跑吧！蘆竹」大隊接力賽，歡迎民眾報名。（圖／蘆竹警分局提供）

因此今年的活動，將邀請蘆竹地區的鄉親、機關、鄰里、公司、社區、協勤民力與員警，以大隊接力賽團隊運動競賽方式，宣示2019年青春專案「淨化青少年成長環境」、「防治青少年被害」、「擴大預防犯罪宣導」之任務決心，希望透過舉辦優質健康的暑期活動讓青少年參與，避免因接觸不良誘惑而殘害身心。

「波麗士活力室」啟用後，可提供員警利用跑步機訓練體能，加緊練習，並在即將到來的運動會中奪得佳績。