活力內湖！警調攜手辦社區治安會議　與民合作創居家好環境

▲內湖分局警調合作辦社區治安會議，加強社會保防安全防護宣導。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

人人都想有個安全的居住環境，12日下午2時30分，內湖警分局結合法務部調查局台北市調查處中山站舉辦「社區治安會議」，並由分局長李權哲親自主持，加強反毒、婦幼安全等多項預防犯罪宣導，此外，有鑑於總統及副總統選舉將於109年1月11日舉行，「查賄制暴」更是重點。

▲內湖分局李權哲分局長致詞。（圖／記者孫于珊翻攝）

會上邀請了民意代表、社區大樓管委會、守望相助隊、志工、學校、保全公司、金飾銀樓業、超商、大賣場、飯店旅館業、金融機構代表等200多人參與，場面熱鬧盛大！現場也布置警察娃娃，還安排社區舞蹈團帶來精彩表演，為活動拉開序幕。活動中，也穿插有獎徵答，增加與會民眾的互動參，使各項宣導更加活潑有趣，另有員警教導民眾若遭遇危害時，應如何自我防護。

▲內湖分局偵查隊隊長林弘基宣導青春專案相關事項。（圖／記者孫于珊翻攝）

活動更特別邀請調查處中山站主任陳白立與會，針對選舉查察賄選防制暴力及社會保防安全防護工作宣導，鼓勵民眾勇於檢舉、拒絕賄選。透過警民調三方合作，除了共創廉潔乾淨的選舉環境，也希望能營造無毒空間，給居民一個好的居住品質。

▲台北市調查處中山站主任陳白立宣導社會保防安全防護。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲內湖分局聯合社區治安會議圓滿成功。（圖／記者孫于珊翻攝）

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