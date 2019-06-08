影／大學生半工半讀下班遇橫禍慘死　家屬悲「獨子沒了」哭求行車紀錄器

記者李忠憲／台中報導

半工半讀的林姓大學生，6日騎機車準備返家再出門上課，直行到路口時，疑遇上對向小客車「搶快」左轉，攔腰撞上，送醫不治。警方雖排除小客車酒駕，但無監視器可釐清肇事原因，家屬悲痛上網徵求行車紀錄器，希望釐清原因，讓死者瞑目。

▲小客車路口左轉，機車直行直接撞上。（圖／翻攝臉書社團「龍井讚出來」）

沙鹿區中山路、星河路口6日下午5點37分發生一起死亡車禍，一輛藍色國產裕隆LIVINA小客車沿中山南路至星河路口要左轉時，與對向直行的銀色機車發生碰撞。20歲林姓機車騎士當場彈飛落地，警消到場時已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。

小客車35歲吳姓女駕駛雖沒受傷，但驚魂未定，她向警方表示，開到路口左轉時，就突然聽到砰一聲，根本不知發生什麼事。

警方到場採證，由於現場沒有設置監視器，經調閱附近民間監視器，雖有錄到過程，但畫質太差也看不到交通號誌。吳女也說自己的行車紀錄器沒錄到，肇事原因仍有待釐清。

家屬懷疑是小客車搶快左轉釀禍，為找尋真相，透過朋友在臉書社團發文徵求行車紀錄器，希望事發當時有經過的車輛，能提供行車紀錄器畫面，釐清肇事責任。內文也提到，死者是家中獨子，目前就讀夜間部大學，半工半讀，卻在下班途中發生車禍，從此天人永隔！請大家幫忙，拜託！

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