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偽善女網紅「公園撿4袋垃圾」！監視器打臉曝真相　超狂解釋讓網怒了

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▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

▲鄭家宜到公園內收拾垃圾，響應世界環境日。（圖／翻攝鄭家宜微博，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名網路女主播鄭家宜為響應世界環境日，在微博上PO出到公園清掃垃圾的相關照片，獲得不少稱讚。沒想到，公園管理處的員工將監視畫面曝光後，立刻打臉鄭家宜，原來是對方故意將垃圾帶到公園中亂撒，拍照後才清掃整理，一切的行為都是為了博得網友關注。

鄭家宜4日在個人微博「cccci鄭家宜」上以「和家宜醬一起保護環境，6月5日 世界环境日 走起​​」為題發文，並附上自己在北京房山生命湖有氧運動公園清掃公園內大量圾垃的前後照片，可以看見她將滿地的垃圾整理成4大袋，獲得不少網友稱讚，「行動派！人美心更美」。

由於照片被大量轉傳，公園管理處的人也恰巧發現貼文並察覺不對勁，直接在留言處提醒鄭家宜，表示「我們是公園管理處的，昨天中午拍的吧，你這兩張照片怎麼拍出來的你自己不知道嗎？」沒想到，鄭家宜竟回，「是呀～公益嘛，就是不說只做！加油喔」，讓管理人直接無言。

▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

▲▼公園管理人本想善意提醒，但鄭家宜的態度讓他直接傻眼。

▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

原來，鄭家宜在3日下午1時3分許，和朋友帶著4大袋的垃圾進入公園內亂撒，並刻意拍下「掃前」、「掃後」的照片，偽裝環保人士響應公益，最後更將4大袋垃圾留在原地離開；這一切也在她對公園管理人說謊後，被對方公布監視器畫面狠狠打臉。

這種蓄意想紅的方式，讓網友看完紛紛大怒，「還有這種操作，營銷鬼才，確實火了」、「好了這次你真的紅了」、「您先把自己打包扔進垃圾桶，就是對這個世界做的最大的公益了」、「恭喜你火了啊妹子，真成網紅了」。

▼監視器畫面直接打臉鄭家宜。（圖／翻攝微博）

▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

▲▼女主播收拾公園垃圾裝環保　假掰！被監視器打到臉腫。（圖／翻攝微博）

事情延燒後，鄭家宜也在5日發文說，她做這件事是「為了讓更多的人關注環保」，「這種反向表達的唯一目的也是讓更多人關注今天，因為今天是世界環境日」，並感謝所有分享、罵她的網友，因為她知道對方一定很重視環保，才會格外的認真，「如果我們這種反向表達方式觸犯了法律，只要能讓更多人認識到環保的重要性。被罵被處理，我們也心甘情願」。

鄭家宜所謂的「逆向操作」等同火上加油，文章一出立刻被網友灌爆，「臉呢？姑娘」、「還有這種操作，營銷鬼才，確實火了」、「開車撞人然後說我這是交通事故反例」、「腦子也掉垃圾堆裡了嗎」、「真是人不要臉天下無敵阿」。

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關鍵字：女主播,女網紅,垃圾,環保,監視器,鄭家宜

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