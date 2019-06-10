車禍挨告出庭看到記者　華視美女經理：去訪韓國瑜啦

▲電視台美女主管因車禍挨告出庭。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

華視黃姓美女主管日前開車在台北市忠孝西路、中山南北路交叉口，與1名女騎乘機車的女大生發生車禍，女大生多處挫傷，黃女也宣稱因此的了憂鬱症，雙方互控，台北地檢署依過失傷害罪嫌起訴黃女，女大生獲不起訴。台北地方法院10日開庭，兩方達成和解共識，金額10萬。不過在法庭外見到媒體時，黃女要記者「去採訪韓國瑜啦！」不需要報導她。

2018年5月1日上午10點半左右，黃女開著福斯汽車，從忠孝西路往東路方向，行經中山南北路交叉口時，與從南往北的女大生所騎乘機車發生碰撞，女大生機車撞上黃女福斯車身右前處之後倒地，身體多處擦挫傷，因此對黃女提出過失傷害告訴。

黃女堅稱自己沒有任何違規，進入路口前，交通號誌是綠燈，通過停止線後，燈號轉黃，沒想到她還在路口時，突然又變成紅燈，她只能繼續往前行駛。黃女並檢具醫院證明，稱自己因車禍導致憂鬱症，醫生囑咐休養1個月、不要工作，反對女大生提告過失傷害。

檢方調閱路口監視器，並2度送請交通事故鑑定，但結果都顯示肇事責任在黃女，女大生沒有責任。檢察官認為，若依黃女所述，行經路口一半時，號誌變成紅燈，也應停下來注意左右來車，但卻持續行駛導致車禍，因此將黃女起訴。至於黃女所稱罹憂鬱症部分，無法證明與車禍有因果關係，因此不起訴女大生。

日前黃女接受媒體訪問，她當場陪對方到醫院，見傷勢沒大礙，醫藥費大約幾百元，她當場也掏了1萬元，但對方問她「100、200萬賠不賠」，讓她只得透過司法途徑解決。至於車禍，她強調，監視器沒拍到她這一側的燈號，鑑定結果也判定肇事責任在她，發生這種事也只能認了，但因為事發後，一直心神不寧睡不好覺，才會就診並確診罹患憂鬱症。

黃女歷任廣播、平面、電子媒體，也曾在優質新聞發展協會和台灣媒體觀察教育基金會聯手成立的「台灣事實查核中心」工作，從業資歷豐富，現在還是國立大學新聞研究所兼任助理教授，而本件車禍案件，是發生在她接任現職、電視台新聞部主管之前。

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