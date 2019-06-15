神秘「綠波浪蟲卵」噁黏玻璃窗　網嚇起雞母皮：你家育嬰中心？

▲神秘蟲卵「密集恐懼」噁黏玻璃窗，網友看了都頭皮發麻。（圖／翻攝自臉書社團／細說淡水）

網搜小組／綜合報導

淡水一名女網友15日在臉書發問，指住家1樓玻璃上出現一大片群聚的綠色顆粒，但不知道是什麼蟲的卵。許多網友看完後頭皮發麻，推測應該是荔枝椿象或蛾產卵，但由於數量多又密集，還有人忍不住直呼「夭壽唷…你家看來是超大托兒所！」

原PO在臉書「細說淡水」貼出照片，「有人知道這是什麼蟲的卵嗎？」從中可見，至少上百顆的綠色蟲卵牢牢黏在透明玻璃，比起單隻荔枝椿象一次能排14顆卵，這個數量可說是「海量」級別，比較接近飛蛾的產卵型態。

請繼續往下閱讀...

▲有網友指出，荔枝椿象卵比較大顆，而且一次產13至14顆 。（圖／翻攝爆廢公社）

許多網友看完大驚失色，紛紛驚恐表示，「密集恐懼症要發作了啦」、「OMG！這個孵出來是好幾百隻耶」、「你家根本是荔枝椿象的育嬰中心」、「頭皮直接麻掉」、「這隻椿象是卵巢沒上鎖嗎？這輩子的蛋全給你了」、「荔枝椿象集體下蛋」、「常看到人PO，但頭一次看到這麼多…」

不過，也有人指正，「荔枝春象是生兩排卵不是一大群」、「應該不是荔枝椿象，荔枝椿象卵較大顆，卵有蓋子而且只有14顆，看這個卵數量這麼多很像是蛾的卵，別怕這没事的。」

其中，還有網友把照片傳給防檢局，透過LINE詢問，「您好，請問這個是秋行軍蟲的卵嗎？」結果一聽官方回覆「這不是秋行軍蟲」，隨即安心笑說「那就好！謝謝」引發討論。