慶祝弟弟大學成績「快要二一」　台北拉麵名店免費升級肉2倍！

▲小山拉麵餐點主打分量大滿足，麵多、肉多、油多全加爆，「遠看是小山」（圖／翻攝小山拉麵臉書粉絲團）

記者黃君瀚／綜合報導

台北市松山區一間小有名氣的拉麵店「小山拉麵」昨（14）日推出新一波優惠，暑假期間用餐肉量免費倍增，正常份量直接升級成2份量，而這佛心的活動，起因可是建立在別人的痛苦之上，「慶祝我家的弟弟大一就快被『二一』（不及格學分數達該學期的二分之一）」。

小山拉麵14日晚間在官方臉書粉絲團發文，宣布為了慶祝家中弟弟大學一年級將要二一，暑假期間自即日起至7月底，到店內用餐全部免費肉增量，正常份量變2份，加點一份肉升級成200g，「先不管什麼虧損，沒吃飽被二一怎麼辦！有功夫，無懦夫！來小山，吃小山！」

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超有哏的文案在網上引來近200網友討論，「你弟真口憐（可憐），替你弟回說：共三小」、「已經被21的去吃有再增量嗎」、「我統計三修的時候怎沒幫我慶祝？你很偏心」、「每一學期都差點被二一還不去吃」、「笑死到底仇多深」、「感謝小山弟讓大家有這個優惠」。

小山拉麵位於北市南京三民站附近，店家稱是日本「二郎旁系」風格，店主自行研究喜歡的味道加以改良，保留了快速食用的風格，用餐限時20分鐘，店內僅有4個位子。該店菜單相當簡單，僅售豚骨醬油湯底拉麵，迷你碗150元、中碗200元、大碗250元。