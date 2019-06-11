枕頭下「一坨深紅小蟲」全孵化！他嚇歪不敢睡　網秒揭恐怖真相：還有4隻

▲原PO看見枕頭下的深紅色小蟲，擔心得無法入眠。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

地方中心／綜合報導

PO網求解卻意外得知了恐怖真相！一名網友意外在床上發現10隻深紅色的奇特小蟲，因為擔心孩子碰到皮膚會產生不良影響，網友急得不敢睡覺，趕緊在臉書上PO文向廣大網友們求解，網友看完照片後，紛紛表示這是「荔枝椿象」，每次產卵都是14顆，要網友趕緊找出另外4隻！

「有人知道這是什麼蟲嗎？」原PO11日凌晨在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示自己在枕頭下面發現外殼深紅色的小蟲，「我不知道有沒有毒，怕小孩弄到皮膚會受傷，所以不敢睡覺，拜託各位了」，只見枕頭上小蟲聚集成一坨，清點一下數量發現，竟有10隻！

許多網友一看秒揭恐怖真相，直喊「這是荔枝椿象」、「荔枝椿象啦！有毒⋯用東西抓起來用火燒死⋯」、「靠，荔枝椿象，還孵化了」、「荔枝椿象，群體孵化了！不要碰到他的汁液，有毒，快燒死他」、「樁象，絕對不要用手打，最好直接整組床罩都換掉，上網詳細查看處理方式，這個不處理好很麻煩」。

還有網友點出，荔枝椿象每次產卵數量都固定14顆卵，但查看枕頭上已孵化的荔枝椿象幼蟲卻只有10隻，「跑走了4隻，快找出來」、「要集滿14顆喔！不然樓主家會有不少新生兒」、「應到14隻，實到10隻，快去找那4隻去了哪裡」。

▲PO文曝光後，網友紛紛解答，這是「荔枝椿象」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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