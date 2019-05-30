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13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現　網一看全崩潰：已經孵化了

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▲▼ 13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現　網一看全崩潰：已經孵化了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲荔枝椿象卵藏在襪子裡，原PO的妹妹穿著上班四小時才發現。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

地方中心／綜合報導

把荔枝椿象穿在腳上未免也太可怕了吧！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她妹把荔枝椿象穿在腳上，還上了四小時的班才發現，讓她相當崩潰。

原PO表示，「如果我說我妹很智障！把荔枝椿象穿在腳上，然後上班四小時才發現，是不是該說她沒神經」從原PO附上的照片來看，一顆顆蟲卵附著在襪子內側，有些還有孵化的傾向，看起來相當驚悚，也難以想像原PO的妹妹竟然已經這樣穿了四小時。

▲▼ 13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現　網一看全崩潰：已經孵化了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也崩潰地詢問，「我想問懂的大家？不小心帶到衣櫥五天後才發現，請問該怎麼辦？？如果都翻過了該注意什麼，萬一有遺珠一隻會怎麼樣嗎？？獨自在房間會生存嗎？？」而她還說：「密集恐懼症啊！！」、「想把衣櫥燒了」、「乾超噁」。

▲▼ 13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現　網一看全崩潰：已經孵化了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現　網一看全崩潰：已經孵化了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友看到後紛紛留言表示，「我起雞皮疙瘩了」、「可怕」、「密集恐懼症啦！！！」、「以為是襪子上的亮片」、「全部翻出來洗過，衣櫥用漂白水稀釋擦過，這樣就可以了！沒想像那麼困難，單獨一隻沒交配沒蛋生啦」。

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關鍵字：荔枝椿象,上班,襪子

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