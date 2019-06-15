王金平曝有參選人表示是否不要初選　朱立倫：不可能停辦

▲朱立倫、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨7月將展開總統初選，日前宣布退出初選的前立法院院長王金平表示，有初選參選人一直表示「看是不是不要再進行初選」。前新北市長朱立倫則說，他與高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘都沒有這樣說過，有機會再問王金平。但朱認為，既然初選已經辦了，不可能停辦。



國民黨日前公布朱立倫、郭台銘、韓國瑜前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5位總統候選人名單，7月5日至7月15日將辦理初選民調，7月16日公布民調結果、17日提報中央常務委員會，7月28日提報全國代表大會通過。

王金平15日參加遠東科技大學畢業典禮，他表示，對於黨內互打很憂心，而「有初選參選人一直來表示，看看是不是不要再進行初選」。但他也說，對於黨內整合他沒有立場，，也沒有資源、沒有職位， 這部分應由黨中央來做。

對此，朱立倫於台北市萬華區參訪萬華玖樓共生公寓，受訪時提到，既然初選已經辦了，不可能停辦，公公平平初選，讓大家快快樂樂選出最強、最適合的候選人，不要在初選造成內傷、重傷或對立。

至於外傳王金平將脫黨參選，王則表示是誤傳。王金平也呼籲，台灣各階層一定要團結，因為即便團結也不見得能應付國際險峻的情勢，何況不團結。