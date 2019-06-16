館長邀623上凱道「反紅媒」　郭台銘、柯文哲各表原因不參加

▲館長與黃國昌等人將於6月23日共同舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢將和時代力量立委共同發起「623拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，邀請所有可能參選總統的各路人馬一起走上街頭。原先答應要去的郭台銘15日表示，怕焦點轉移，所以改為不會出席；根據《自由時報》報導，台北市長柯文哲則表示不會出席遊行，但對「假新聞」很有意見，上館長直播節目「當然是可以啦」。

郭台銘日前受立法委員黃國昌邀約參加「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，原本在第一時間答應會參加，15日受訪時則表示「不去了」，原因是怕自己現身會將媒體焦點從黃國昌和館長2人身上搶去，變成「喧賓奪主」。

▼郭台銘最後表示不參加此次遊行。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲出席陽明大學107學年度畢業典禮，受訪時指出，「正確講法是對假新聞非常有意見」。（圖／記者張榮恩攝）

對於館長在臉書上說「柯文哲力挺反紅媒」，柯文哲則於受訪時回應，正確來說應該是對「假新聞」非常有意見，而自己和館長交情也不錯，所以會選定一個時間上館長直播節目，至於「遊行」則是不會參加。前新北市長朱立倫則說，台灣是言論自由的社會，不該因某些「親中」或「台獨」的媒體就去抗議。

香港「反送中」大遊行引起國際間廣大關注，「館長」陳之漢也在14日也在直播和臉書上宣布，將會與黃國昌及時代力量立委共同於23日走上凱道，舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行；他呼籲參與者穿白色上衣到場，「在過程中請展現高水準。」

▼館長近日因「反紅媒」等因素與黃國昌關係拉近。（圖／翻攝自飆捍臉書）