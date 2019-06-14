全台唯一沒火葬場　殯葬公會持引魂幡到彰府抗議陳情

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化人死亡，因為縣內沒有火葬場都要到外地火化，14日上午彰化殯葬商業同業公會與全國各地殯葬公會上百人，手持引魂幡旗到縣府抗議「彰化縣要火葬場」，民政處長賴致富接受陳情書，並指出彰縣面臨民意的考驗及衝擊，致使有意興建殯葬設施的單位，都僅於政策評估階段，相關興辦計畫的提出更須審慎評估。

彰化縣葬儀商業同業公會理事長賴翠蓮指出，彰化縣目前有37座火化場，公立32座私立5座，彰化縣為全台唯一無火化場的縣(市)，多年遲遲不興建火化場，讓縣民必須苦於舟車勞頓，清晨就勞累奔波往外縣市，外縣火化場收費又不公，價格比當地居民還要貴上很多，如今又要對我們外縣市漲價，希望縣府聽到我們的心聲。

賴翠蓮表示，彰化人都要去外縣市火化，價錢依照外縣市收價，這是彰化人的悲哀，目前彰化縣人火化，都要到鄰近的台中南投及雲林3縣市，但雲林已經表態不收外縣市，必須到台中市及南投縣火化，路程平均大約需要40分鐘到1小時，但只要是彰化縣人火化，都要收費1萬元，1年大約花掉1億5千萬，這是一筆很可觀的費用，縣府說要樽節開銷、沒錢沒經費，也替可憐的老百姓想想，給縣民一個尊重人生最後旅程。

民政處指出，目前正了解公所及民意機關意願及地方民意需求，以利研擬規劃構想及相關配套，避免造成民眾不安、抗議，而耗費社會成本，面對興建殯葬設施、殯儀館、火化場，民眾抗拒鄰避設施的心態確為事實，主管機關同時須顧及多方民意，本縣數次的設立經驗以來，每次都面臨民意的考驗及衝擊，致使有意興建殯葬設施的單位，都僅於政策評估階段即告終了，有鑑於此，相關興辦計畫的提出更須審慎評估。

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