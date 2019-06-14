　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

全台唯一沒火葬場　殯葬公會持引魂幡到彰府抗議陳情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化人死亡，因為縣內沒有火葬場都要到外地火化，14日上午彰化殯葬商業同業公會與全國各地殯葬公會上百人，手持引魂幡旗到縣府抗議「彰化縣要火葬場」，民政處長賴致富接受陳情書，並指出彰縣面臨民意的考驗及衝擊，致使有意興建殯葬設施的單位，都僅於政策評估階段，相關興辦計畫的提出更須審慎評估。

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣葬儀商業同業公會理事長賴翠蓮指出，彰化縣目前有37座火化場，公立32座私立5座，彰化縣為全台唯一無火化場的縣(市)，多年遲遲不興建火化場，讓縣民必須苦於舟車勞頓，清晨就勞累奔波往外縣市，外縣火化場收費又不公，價格比當地居民還要貴上很多，如今又要對我們外縣市漲價，希望縣府聽到我們的心聲。

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝）

賴翠蓮表示，彰化人都要去外縣市火化，價錢依照外縣市收價，這是彰化人的悲哀，目前彰化縣人火化，都要到鄰近的台中南投及雲林3縣市，但雲林已經表態不收外縣市，必須到台中市及南投縣火化，路程平均大約需要40分鐘到1小時，但只要是彰化縣人火化，都要收費1萬元，1年大約花掉1億5千萬，這是一筆很可觀的費用，縣府說要樽節開銷、沒錢沒經費，也替可憐的老百姓想想，給縣民一個尊重人生最後旅程。

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝）

民政處指出，目前正了解公所及民意機關意願及地方民意需求，以利研擬規劃構想及相關配套，避免造成民眾不安、抗議，而耗費社會成本，面對興建殯葬設施、殯儀館、火化場，民眾抗拒鄰避設施的心態確為事實，主管機關同時須顧及多方民意，本縣數次的設立經驗以來，每次都面臨民意的考驗及衝擊，致使有意興建殯葬設施的單位，都僅於政策評估階段即告終了，有鑑於此，相關興辦計畫的提出更須審慎評估。

▲彰化殯葬商業同業公會到縣府抗議陳情要設火葬場。（圖／記者唐詠絮攝）

【其他新聞】

影／慟！阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治留一口氣回家　

慎入！中彰也疑似被秋行軍蟲攻占「發現數百條」　　農民：火燒噴藥都沒用

ET快訊
「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！
NBA冠軍戰／暴龍4勝2敗！成軍24年首奪冠

關鍵字：火葬場,殯葬,民政處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台唯一沒火葬場　殯葬公會持引魂幡到彰府抗議陳情

枋警力里登山道「淨山」　慶祝警察節

自小客車違停紅線開單告發　還被起出贓物＆毒品

台南驚傳殺警！劉姓偵查佐中彈身亡　警掌握定對象全力追緝

放棄棒球夢返鄉種田　林偉弘有信心在農業闖出一片天

十餘年南瓜育種新突破　創95天早熟新記錄

世界第一「無限學習」　桃園市榮獲智慧城市首獎

青春專案聯合稽查　屏警結合「第三方警政」擴大掃蕩

名歌星少女時代主唱黃雅珉　取回「母與子」自畫像引起騷動

想做新娘秘書嗎？　就業中心邀新娘秘書助入門者圓夢

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

全台唯一沒火葬場　殯葬公會持引魂幡到彰府抗議陳情

枋警力里登山道「淨山」　慶祝警察節

自小客車違停紅線開單告發　還被起出贓物＆毒品

台南驚傳殺警！劉姓偵查佐中彈身亡　警掌握定對象全力追緝

放棄棒球夢返鄉種田　林偉弘有信心在農業闖出一片天

十餘年南瓜育種新突破　創95天早熟新記錄

世界第一「無限學習」　桃園市榮獲智慧城市首獎

青春專案聯合稽查　屏警結合「第三方警政」擴大掃蕩

名歌星少女時代主唱黃雅珉　取回「母與子」自畫像引起騷動

想做新娘秘書嗎？　就業中心邀新娘秘書助入門者圓夢

寵物雲竹東店義診來囉！　同場加映認養活動幫救援黃狗找家

日本調解也沒用！伊朗拒絕與美對談：「川普沒信用」不會平等談判

小資族「小屋裝修術」　居然還能這樣規劃！

防堵秋行軍蟲掌握最佳時機　太管處鼓勵民眾通報：有獎金

復興國小「甜甜秘密小隊」　了解屏東糖業發展故事

孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白養你

談桃園挾持案　蔡英文肯定警方、媒體表現

NBA冠軍戰／KT痛苦倒地傷退　Drake在多倫多送遙遠祝福

名下存款18年大增4千多萬元！韓國瑜：大部分是政黨補助款

NBA冠軍戰／雷納德奪生涯第2座FMVP　連阻熱火勇士3連霸

地方熱門新聞

5歲童被罰站　屏議員批教育處消..

少女時代主唱黃雅珉　取自畫像引..

台南新營鹽酸外洩　民眾不適

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

警察節前夕收到非常實用禮物　內..

秋行軍蟲危機　新北防疫動起來

劉姓偵查佐中彈身亡 　警掌握定..

慰問罹難學童家屬　郭信良籲市府..

就業中心邀新娘秘書　助入門者圓..

台南新營民宅火警　幸無傷亡

玉井警護果查獲竊賊　守護果農收..

警傳授密技　聽到4大詞就是詐騙

國際繩索救援賽冠軍回國！對台灣..

放棄棒球夢　林偉弘返鄉種田　

更多熱門

相關新聞

抬棺跳舞手滑掉遺體　殯葬隊秒放手傻楞

近日一段來自西非迦納（Ghana）的送葬影片在網路上瘋傳，因為當殯葬人員扛棺送葬時，不僅跳起舞來，還手滑將棺材內的遺體飛出，相當荒謬。

新北與內政部合辦喪禮研習

乾德宮田中媽託夢　要回鎮代會

大華經營權之爭　林文亮五點聲明

處理大體抬頭見祂落寞　她暖勸：祢輕鬆了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

最容易日久生情星座TOP 5

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面