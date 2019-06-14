疑似秋行軍蟲！花蓮有機田作物清除掩埋　籲中央提高補償比例

▲▼花蓮疑似發現秋行軍蟲，動植物防疫所派員前往田區採樣並進行作物清除掩埋工作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自國內發生秋行軍蟲入侵後，花蓮縣政府即嚴陣以對，13日經民眾通報田區疑似秋行軍蟲蹤影，縣長徐榛蔚相當重視，當下指示農業處及動植物防疫所要全力配合中央防疫政策從嚴處置，14日上午花蓮縣動植物防疫所立即派員前往田區採樣並進行作物清除掩埋工作。

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目前經通報四例田區，有三例田區作物為有機農戶種植，以花蓮縣目前有機面積廣達2,221公頃面言，秋行軍蟲入侵嚴重危及地方農業與生態。縣長徐榛蔚表示，目前作物清除補償原則以中央和地方各負擔1／2經費，但以有機農作物種植方式，其生產成本遠高於傳統之慣行農法，呼籲中央重視花蓮有機農業發展暨有機農戶投入之生產成本，能提高中央負擔作物清除補償經費比例，由五成提高至八成，以減輕地方負擔、嘉惠農友鄉親。

▲花蓮通報四例田區，有三例田區作物為有機農戶種植，花蓮縣府呼籲中央提高作物清除補償經費比例。

徐榛蔚強調，為維護花蓮好山好水好農業，已通令各局處全面加強宣導認識秋行軍蟲及通報流程，也請縣內民眾及農友要提高警覺，一起加入防制秋行軍蟲行列。

資料顯示，秋行軍蟲目前有危害之寄主達353種，共包含76科，其中主要為危害科別為禾木科、菊科及豆科等，台灣常見者如水稻、小麥、高梁、玉米、甘蔗、盤固拉草、萵苣、鬼針草、向日葵、花生、大豆、豇豆等。

農友及民眾如發現疑似蟲體請通報花蓮縣動植物防疫所03-8227431或行政院農委會動植物防疫檢疫局0800-039131。