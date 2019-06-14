被點名出任蔡英文副手之說　鄭文燦：我沒想過

▲桃園市長鄭文燦14日針對是否擔任蔡英文總統副手人選時回應。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統14日親赴桃園市警局為挾持人質案有功人員褒揚，過程中與市長鄭文燦互動頻頻，外界解讀點名鄭文燦可能擔任副手一說，鄭文燦受訪時表示，我沒想過，蔡總統剛完成初選提名，希望能夠1加1，再加1，再加1，把團結當作勝選的起點，要像滾雪球一樣，把進步的力量累加起來。

鄭文燦14日陪同蔡英文總統赴市警局褒揚挾持人質案有功員警後接受媒體聯訪，初選後是否和前行政院長賴清德聯繫？鄭文燦提及，並無和賴院長聯絡，但據他了解，賴院長在初選後有打電話給蔡總統表示恭喜，也表示願意在大選中支持她，因為他是回到台南老家，目前並沒有北上，未來在適當的場合應該都會再見面。

▲桃園市長鄭文燦14日面對媒體聯訪一一提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體提問，民進黨總統初選民調開跑前，不論在公開場合或臉書上鄭都大力挺蔡，如今蔡贏得初選，鄭被評為「壓對寶」。鄭文燦解釋，支持蔡總統是他從擔任市長開始，當時小英總統還沒當選，他在3月訪美時，特別提及蔡總統能讓美國以及民主友邦更支持台灣，讓我們的民主價值可以鞏固，個人覺得這是正確的路線。

鄭文燦提及，立委補選後賴院長表態參選，他被任命為5人協調小組，協調期間不便表態，529協調期結束後，他才表示說支持蔡總統，希望台灣能夠愈走愈安全，民主能夠愈來愈鞏固，經濟能夠發展得更好，其實他都是一致的。

鄭文燦表示，賴院長認為，經過初選後的蔡總統，會變成小英2.0，力量會更大，初選結果若假設是他輸，也願意支持蔡總統，賴院長在很多公開或私下場合都這樣表達，蔡總統經過初選考驗，一方面要兼顧國政，二方面也要兼顧初選活動需求，在80幾天的初選過程中，蔡總統很辛苦。

至於媒體提出的很多話題，像沒收初選、霸王條款，其實都沒有發生，民進黨制度是要求周延、求審慎，做了一些調整後，讓初選可以站在基礎公平上往前走，「我想民主的初選已經落幕，大選才剛開始，過程當中不管是蔡總統或賴院長，基本上我都非常佩服他們在這過程中所做的表現」；至於未來如何協助解決新潮流派系問題，鄭文燦強調，派系事務不是由他來發言。

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