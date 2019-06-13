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桃園人質挾持事件和平落幕　鄭文燦頒發獎金嘉勉員警

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▲桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日一早抵桃園市警局，頒發獎金嘉勉12日深夜參與執行桃園人質挾持事件，成功完成任務的相關員警。鄭文燦說，執行此次任務的員警，表現出勇敢冷靜，非常縝密的的作法，這是615警察節前夕，警察同仁在打擊犯罪、治安維護上，給社會大眾最好的表現。

鄭文燦說，警政署將在今年10月起迄明年10月，陸續撥付926名新的警力到桃園，相信在近千名警力的加入，警察同仁的負擔將可獲得減輕，而桃園的治安維護會做的更好。▲桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）▲桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市議會旁一家車行，12日晚間7點爆發2名槍擊要犯，分持5把長、短槍等火力，闖入車行並持槍挾持9名人質事件，該2名有槍擊前科的男子與警方談判，警方幹員先帶出兩把槍，陸續再交出一把槍，雙方對峙談判到晚上11點多，兩嫌棄槍投降、「人質全部釋放 」。▲桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）

市長鄭文燦除在當晚事件發生時，趕到指揮中心關切。13日一早抵桃園市警局，頒發獎金嘉勉成功完成執行任務的有功員警。鄭文燦說，在執行任務的過程中，警方展現專業冷靜和圍捕計劃，實施三層封鎖，並完成核心三組警戒、談判、攻堅任務分工，警察局長陳國進亦立即趕赴現場坐鎮指揮，以人質安全為第一考量，擬定談判為主策略，不斷利用溫情攻勢安撫歹徒情緒勸說釋放人質、棄械投降，在不斷斡旋下，歷經5小時後，兩名歹徒主動繳出做案槍枝，並分批釋放人質，讓整個事件圓滿和平落幕。▲桃園人質挾持事件警方任務成功，鄭文燦頒發獎金嘉勉。（圖／記者楊淑媛攝）

當晚，警政署陳家欽署長、刑事局黃明昭局長等警界同仁，尤其是第一時間趕赴現場的2位小隊長，勇氣及冷靜都令人敬佩！

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關鍵字：桃園,人質挾持,警方,鄭文燦,頒發獎金

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