蔡英文肯定鄭文燦重視閩南文化　地方人士：國民黨執政就做了

▲蔡英文肯定鄭文燦重視閩南文化。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園閩南文化節8日起陸續展開系列活動，總統蔡英文9日抵桃園拚民調，看到蘆竹區五福宮前的閩南文化活動，稱許市長鄭文燦記得閩南，並透露客委會一年20億的預算，有一半花在桃園，顯現鄭文燦爭取經費「很厲害」！不過在地人士表示，閩南文化節今年是第7年，是由藍營的議員林政賢提案、吳志揚當縣長時所推動。

▲2019桃園閩南文化節今年是第7年，由市議員林政賢（前排右三）提案獲得重視。（圖／市政府提供）

民進黨黨內總統初選民調，10日起展開，蔡英文總統9日抵桃園拚民調，看到蘆竹區五福宮前，舉辦閩南文化活動很多女生在跳舞，大力稱許市長鄭文燦很細心。蔡英文說，因為大家都注重客家、原住民還有多元族群，常常忘掉閩南，但鄭市長記得閩南，要大家給鄭文燦拍拍手！

▲▼桃園閩南文化節今年是第7年舉辦。（圖／市政府提供）

不過，蔡英文也表示，鄭文燦注重閩南文化，也注重客家文化。因為，客委會主委向她透露，一年20億的預算，有一半是花在桃園，可見鄭對預算的支持，有多厲害，如再度連任，一定全力支持桃園的發展。

市府文化局指出，2019桃園閩南文化節自6月8日起至7月8日為止，為期5週，每週活動相當精采，下週起包括6月15日桃園護國宮前廣場將辦理總鋪師大賽，每桌餐席費2500 元，已全數額滿，可讓民眾體驗豐富的閩南飲食文化與早期總舖師辦桌的盛況。

6月16日則有閩南語答喙鼓比賽，展現諺語、歇後語等本土語言文化之美；6月22日「閩南歌謠創意舞蹈比賽」傳統文陣元素打造桃園閩南歌舞活力；6月23日則有閩南懷舊金曲音樂會的活動，邀請眾多藝人帶來不同年代的閩南語金曲；6月29日至30日則有藝人澎恰恰所指導的閩南現代音樂劇《釧兒》的演出；7月6日、7日《鬥陣》陣頭藝術匯演，邀請14隊國內外特色技藝陣頭尬場，其他各項精彩活動內容，可至活動官網查詢（網址：http://www.tycminnan.com.tw）。