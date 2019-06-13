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民進黨總統初選小英勝出　鄭文燦：「蔡賴」是不可或缺團隊

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▲全力「挺英」的桃園市長鄭文燦表示，「蔡賴」是不可或缺團隊。（圖／ET資料照）

▲全力「挺英」的桃園市長鄭文燦表示，蔡英文總統承擔守護民主、守護台灣的責任。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨中央13日公布總統初選民調結果，總統蔡英文以近8.2%勝出前行政院長賴清德，全力「挺英」的桃園市長鄭文燦表示，通過民主的初選機制，民進黨2020總統候選人出爐，蔡英文總統承擔了守護民主、守護台灣的責任；鄭文燦強調，蔡英文總統和賴清德前院長不是輸贏的雙方，而是不可或缺的同一個團隊，隱約透露「蔡賴配」的組合。

鄭文燦說，民進黨總統初選是民主的程序，結果一定是各方可以接受的，「我們希望初選結束之後，就是合作的開始，也是大選的開始，各方競爭都應該要結束，回到原點，大家要努力往前衝，畢竟未來的7個月是最重要的。」▲全力「挺英」的桃園市長鄭文燦表示，「蔡賴」是不可或缺團隊。（圖／ET資料照）

▲全力「挺英」的桃園市長鄭文燦表示，蔡英文總統承擔守護民主、守護台灣的責任。（圖／ET資料照）

鄭文燦也表示，「此時此刻，任何一分力量都要站在台灣這一邊，蔡英文總統及賴清德前院長不是輸贏的雙方，而是不可或缺的同一個團隊，我們要把這個加法，不斷地加總下去，讓團結成為贏得人民信任的起點。」

「而台灣已經是亞洲的民主典範，我們的孩子從小就生長在自由的土地上，公共領域可以自由討論，無須因為不同的意見主張而恐懼擔憂。這是因為上個世代的台灣人，追求民主的價值，前仆後繼，打破威權，讓台灣走上正確的道路。」

他說，「我們這個世代的台灣人，也願意如同我們的上一代，堅定地守護這個民主的國家。過去的選擇當然是正確的，現在，我們必須與蔡英文總統再一次為台灣做出正確的選擇。」鄭文燦強調，「民主的每一步，我們都要兢兢業業，因為，守護台灣的責任，是我們這一世代無可迴避的承擔，大家不要失去這個方向。」

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關鍵字：2020大選,總統初選,民進黨,蔡英文,民調勝,鄭文燦

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