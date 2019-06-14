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桃園劫持人質主嫌3000字遺書曝光　「扁趴趴走、若到市政府放炸彈」檢警驚訝

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▲桃園挾持人質案主嫌林佑儒投降被捕後，留下三千餘字遺書讓檢警都感訝異。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園挾持人質案林姓主嫌投降被捕後，3000多字遺書讓檢警都感訝異。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園中古車行挾持人質案雖平和落幕，落網的林姓主嫌被捕前曾留下三千餘字絕筆遺書，內容提到：「我如果到市政府裡偷爆裂物，你們覺得會如何？別忘了我命都不要了」，甚至痛斥「陳水扁...有那麼多的特權，有多少人的病比他還嚴重，卻都無法出監養病」，針對林嫌遺書內容，桃園檢警感到訝異，認為林確實念頭很瘋狂，還好最後人質平安獲釋。

37歲的林O儒12日晚間夥同22歲男子林O甫共持2長8短槍械闖入桃園市三民路某中古車行挾持人質案震驚國人，儘管最後平和落幕，人質都平安獲釋，但有某些黑道大哥事發當晚收到主嫌林O儒傳來的「絕筆遺書」訊息。

據指出，林O儒案發當晚與警方僵持時曾寫下「絕筆」遺書，內容提及「武力攻堅、溫情攻勢、刑求、疲勞轟炸，電影都演爛了，嚇不了我的！別忘了我命都不要了。」「我如果到市政府裡偷爆裂物，你們覺得會如何？...假設我穿著警察制服走進分局或押著議員一起去，你們反應得過來嗎？」

遺書內容還提到「對方與他很好的異性朋友有感情糾紛，公然約戰還曾利用少年帶槍械到KTV偷襲他，他才會狗急跳牆到他們3人相約的地點開槍示威！」「他抱怨檢警只會逼他出來，卻不對他的仇家展開調查，難道是有錢的人，就可以花錢消災，買通所有檢警機關嗎？」

遺書內容強調：「雖然我有前科，但10年的矯正，讓我知道什麼是是非對錯及控制自己的情緒，不然我就如數十年前槍擊要犯一樣，犯下驚天大案，向無辜人民索取金錢，我逃亡的這些日子，並非你們所想像的那樣過的如此舒服...曾經3天只吃一餐...甚至露宿街頭」。

遺書還提及，「陳水扁...有那麼多的特權，有多少人的病比他還嚴重，卻都無法出監養病，台灣的法律與政府真的……，我不是莽夫，你們的攻堅方式以及猜測，我都太了解，若你們要重裝備來攻堅，勸你們不要，因為我有我的辦法來反抗這些重裝備，武力攻堅、溫情攻勢、刑求、疲勞轟炸，電影都演爛了，嚇不了我的！別忘了我命都不要了。我如果到市政府裡偷放爆裂物你們覺得會如何？我穿著警察制服走進分局或押著議員一起去，你們反應的過來嗎？領薪水和不要命的人可能是一場平衡的戰鬥嗎？」

遺書內容最後強調：「我不是白痴也不是瘋子，我隨身帶有炸藥和手榴彈，不要白白陪我共度黃泉，我還是很尊重執法人員的，可是好像沒什麼人在意我的委屈和無奈…..」最後還向多位黑道大哥致歉後，寫下「絕筆」二字，傳送給他的友人。

針對林O儒留下遺書內容，不願具名的專案小組人員感覺很訝異，他認為林嫌的想法與念頭確實很瘋狂，還好最後人質都平安獲釋，執法員警也都毫髮無傷，這要歸功於警察的專業，因遺書並未流傳至警方手裡，會針對這部分再做深入調查。

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關鍵字：桃園挾持人質案,主嫌遺書曝光,念頭瘋狂,檢警訝異

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