蔡英文肯定桃警成功化解挾持人質案　是人民心目中英雄

▲蔡英文總統14日在桃園市警局肯定挾持人質案有功員警，是人民心目中英雄。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統14日下午向桃園挾持人質案有功人員褒揚致意，蔡總統表示，這件挾持人質案震驚國人，感謝警察同仁以高度專業化解挾持人質危機，是人民心目中的英雄。警察守護社會，讓民眾得以安居樂業，政府也會竭盡所能照顧警察，讓警察沒有後顧之憂全力拚治安。

▲蔡英文總統14日與挾持人質案有功員警合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文總統14日在桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人陪同下到桃園市警局，蔡英文致詞時指出，在警察節前一天到桃園向化解挾持人質案有功員警致意，靠著警察專業與沉穩，順利化解危機，根據鄭市長向她報告的過程中，兩位小隊長王強生與洪俊德與歹徒溝通順利化解危機救出人質，這兩位都是全國民眾心目中的英雄，內政部也為這兩位小隊長破格升職後續敘獎鼓勵。

▲蔡英文總統14日向挾持人質案小隊長王強生握手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文說，警察守護社會，讓民眾可以安居樂業，政府也會竭盡所能，照顧警察，讓警察能沒有後顧之憂地全力拚治安，她代表政府與全國人民對警察同仁表達感謝之意。

蔡英文最後也承諾，未來警察的醫療福利要比照國軍，社會住宅推動上也要留部分給警員，讓大家在居住上能安心，在裝備與警員配置員額上政府會持續改善讓大家負擔減低，她要再一次感謝警察同仁，在這次挾持人質事件中的努力，警察的能幹與勇敢也是人民能安居樂業的基礎。

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