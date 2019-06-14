桃市府重要人事宣布　科技部副司長賴宇亭接任工務局長

▲黃治峯秘書長(左)兼任工務局滿2個月，由賴宇亭（中）接任，原桃園區區長陳智仁陞任捷運工程局副局長（右）。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦14日宣布3位重要人事異動，工務局局長由科技部工程技術研究發展司副司長賴宇亭接任、桃園區區長陳智仁陞任捷運工程局副局長、桃園區長職缺則由秘書處副處長陳玉明調任，3人皆於下週一(6月17日)上任。

鄭文燦於該重要人事宣布說明，賴宇亭局長是成功大學建築研究所碩士、交通大學土木工程研究所博士，曾任行政院公共工程委員會副處長、新北市政府觀光旅遊局副局長，現任科技部工程技術研究發展司副司長，擁有工程博士學位，也具備中央及地方政府的歷練，學經歷俱佳。

而目前桃園正在經歷建設的黃金時期，各項重大工程正在按部就班進行，工務局肩負建設桃園的重責大任，期許賴局長上任之後能夠緊盯各項工程進度，確保工程如期如質完工，完成桃園市「宜居城市」的建設轉型。

此外，鄭文燦也宣布，捷運綠線的主線工程皆已發包，桃園區區長陳智仁具工程專業，亦在此波重要人事宣布中，陞任捷運工程局副局長，全力負責督導捷運工程順利執行。桃園區區長遺缺則由秘書處副處長陳玉明調任，皆於6月17日到任。

桃園市原工務局長黃治峯於今年4月17日陞任秘書長，同時兼代理工務局長。新任工務局長人選正好在黃治峯兼代工務局長滿2個月後，新接任人選上任。