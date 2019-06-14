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轆轤磨耐心「千℃窯煉純真」　警察兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一

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記者郭世賢／新北報導

「萬般皆下品，惟有讀書高｣－這是台灣教育一直以來，只重視學歷的錯誤觀念，父母因此壓抑了無數青年學子，對於技藝、藝術、專業領域的追求。在網路通達、資訊透明21世紀，「一技在手」已逐漸取代「萬卷書在握」的觀念，而主打技藝的技職教育，更是通往藝術殿堂的敲門磚，新北市的楊詠喆就是個青澀青年悖離主流，習得一身技藝，準備進軍藝術的最佳例子。

▲ 警察爸爸洞燭先機看出「藝術潮流」，兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 警察爸爸洞燭先機看出「藝術潮流」，兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝，下同）

新北市鶯歌區的楊詠喆，出生在警察家庭，父親楊朝廷現任職金山警分局交通分隊分隊長，父母親對於他從小，展現對藝術方面，他對藝術非常有興趣，國小時開始學書法，高中時期學習篆刻。更在因緣際會之下，到鶯歌頗負盛名的陶藝師傅李邱吉的工作室當學徒，學習手拉坯，同時也訓練沉穩耐磨的心性。

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▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 因緣際會之下，到鶯歌頗負盛名的陶藝師傅李邱吉的工作室當學徒，學習手拉坯。

其實，楊詠喆從小功課並不傑出，甚至不知道為什麼要讀書，他說：｢以前的我，並不知道讀書及學習，到底能給我帶來甚麼？｣所以在國中會考成績不理想狀況下，根本不知道何去何從；楊朝廷雖是嚴父，但是因為從事警政工作，對周遭的人、事、物都會深入觀察。

父親楊朝廷說，他發覺詠喆對藝術的學習以及創作的專注及投入，也體認到鶯歌的陶瓷產業，需要年輕人注入新血，於是決定先讓詠喆休學一年，再透過朋友拜託鶯歌頗負盛名的陶藝師傅李邱吉，收詠喆當學徒，學習手拉坯。

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

透過休學一年的學習也尋思未來，因此讓他找到多學一項有興趣的專長及方向，也決定繼續發展學習鶯歌在地的陶瓷技藝，從而考上了鶯歌工商陶瓷工程科，透過這三年得學習，對於陶瓷的熱愛，更在楊詠喆心中深深地生根發芽。

楊詠喆對著自己說，｢選擇的背後，不知道是成功還是失敗，但是正是因為我不知道，所以有了想要嘗試的想法，未知是最令人著迷的開始。｣於是他自己開始挑燈夜行，去探索未知的領域，並嘗試不知道結果會如何的每一件事情。

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 楊朝廷雖是嚴父，但是因為從事警政工作，對周遭的人、事、物都會深入觀察。

經由學習陶塑成形的諸多技法及磨練，楊詠喆除了考取了石膏模、拉坯等檢定外，最後在以｢夢｣為發想創作的畢業專題上，奪得了學校陶藝組的第一名，雖然在設定主題的時候，思考很久，但透過分析、檢討與嘗試，終於在製作上打出破口，透過挑戰使自己成長。

楊詠喆在溫度高達1000多度的陶窯旁經常思索，這一切是父親對他的期許也是社會的責任，他會繼續將這項傳統技藝，發展創作成新的藝術作品。這個年青人說，｢我們有機會去選擇我們沒經歷過的種種，可以去嘗試任何一種新的可能，讓我及作品蛻變，最後的沉澱，終會讓迷茫走向成長。｣

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

▲ ETtoday新聞雲記者採訪時，楊詠喆現場製作手拉坯陶藝作品。

▲ 警察爸爸洞燭先機看出「藝術潮流」，兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／楊詠喆提供）

▲ 楊詠喆陶藝競賽作品「迷惘」奪得第一。（圖／楊詠喆提供，下同）

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／楊詠喆提供）

▲ 楊詠喆陶藝作品「香遠益清」。

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／楊詠喆提供）

▲ 楊詠喆書法作品「淨蓮禪心」。

▲ 警察爸爸洞燭先機趕上「藝術潮流」 兒子楊詠喆陶藝競賽拿第一。（圖／楊詠喆提供）

楊詠喆篆刻作品「逐物意移」。

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關鍵字：新北,鶯歌,陶藝,警察

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