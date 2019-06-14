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秋行軍蟲入侵外埔清水兩地玉米田　中市府立即現地掩埋

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▲台中海線地區玉米田也發現秋行軍蟲。（圖／台中市政府提供）

▲農業局針對外埔玉米田進行掩埋植株。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府13日傍晚成立秋行軍蟲監控處理小組，14日下午即發現外埔、清水兩地玉米田有秋行軍蟲蹤跡，農業局立即封鎖現場，並進行銷毀，觀察3個月後如果沒有再發現秋行軍蟲，就還給農民耕作，並給予農民作物及休耕補償費。

▲台中海線地區玉米田也發現秋行軍蟲。（圖／台中市政府提供）

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▲清水所發現的秋行軍蟲。（圖／台中市政府提供）

全台各地都陸續傳出秋行軍蟲災情，台中市外埔及清水區分別是1分地、4分地的玉米田，下午也傳出疑似有秋行軍蟲蹤跡，經農委會人員前往檢驗，證實為秋行軍蟲，農業局人員立即啟動防治作業，通知地主到場，並封鎖現場。

▲台中海線地區玉米田也發現秋行軍蟲。（圖／台中市政府提供）

▲外埔所發現的秋行軍蟲。（圖／台中市政府提供）

農業局表示，外埔區玉米田集中掩埋植株，再施用烏肥；清水區正評估該現地焚化或現地掩埋，後續3個月為觀察期，如果沒有再發現秋行軍蟲，才還給農民耕作，除作物補償費之外，另外再給予每公頃4萬5千元的休耕補償費。

農業局表示，秋行軍蟲為聯合國糧農組織全球預警的重要農業害蟲，為「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」有害生物清單所列物種，遷移能力強，且寄主範圍廣，寄主植物範圍達到76科、353種，主要為害農作物為玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

農業局呼籲種植玉米、水稻等作物的農民，務必提高警覺，加強防治管理及田間巡視，防疫檢疫局也公告賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等藥劑，可適度運用進行預防。

雖然秋行軍蟲會影響農作物收成，但目前並不會危害人體健康，民眾如發現秋行軍蟲，21日前通報確認屬實，防檢局將提供1萬元獎勵金，通報專線0800-039-131。

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關鍵字：台中,秋行軍蟲

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