突發異想要拜訪賴清德　郭台銘：清德兄，您委屈了！

▲國民黨總統初選參選人郭台銘，前往台南市議會拜會議長郭信良、國民黨團、無黨等市議員，尋求支持，受到熱情歡迎。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



國民黨總統初選參選人郭台銘，6月14日下午前往台南市議會拜會國民黨團、無黨及議長郭信良，尋求支持，郭台銘說他將組「國家隊」為台灣拼經濟，請相信郭台銘經濟方面，一定比蔡英文做得好，郭台銘特別強調，他想探望「清德兄」，他認為賴清德真是受委屈了，他希望賴要以台灣未來經濟發展，忍耐一下！

郭台銘14日下午1時前往台南市議會拜會台南市議長郭信良，郭信長議長親自接待郭台銘，並聽取郭台銘的參選理念與對台南未來發展的看法，郭信良不忘邀請郭董投資台南。

郭台銘隨後與國民黨、無黨籍台南市議員座談，郭台銘說他很喜歡台南，常來台南，因台南他有產業，台南的文化、小吃、教育、科技、農業等都很重要，是重中之重。

郭台銘說，世界走勢是政治、經濟、科技，他想組「國家隊打世界盃」，而新竹與台南是很重要的地方，台南有亞洲蔬菜中心、蘭花產業、半導體…，可從嘉義、台南、高雄形成科技走廊，蔡政府做不到的由他來做，如何讓台南傳統產業、農業等產業進行科技轉型升級，由他來規劃。未來台南也是他科技研究的重點。

郭台銘話鋒一轉，說他要為賴清德講幾句話，他認為賴清德真的是受委屈了，今天有機會想去看一下「清德兄」。郭台銘說，賴清德過去擔任台南市長時，就很希望南科的奇美群創能擴充、投資，他們約過好多次，但時間都錯開來。這次民進黨初選，賴清德的表現非常大度、非常大方，「受些委屈」。郭台銘還希望大家幫忙帶句話給「清德兄」，希望要以台灣未來經濟發展忍耐一下。

郭台銘隨後在國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝等議員陪同下，人前往台灣首廟天壇參拜玉皇上帝上香祈福，並前往台南安平開台天后宮向「安平媽」上香，郭台銘在台南還有參訪產業與工商界座談的行程，與台南接地氣，爭取台南親的支持。