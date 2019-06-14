快炒店老闆：妳有個瘦瘦的妹妹嗎？　隊友神捕槍她尷尬認胖8公斤

▲原PO變胖8公斤，被老闆問了一句有沒有妹妹，還被自己的隊友神捕槍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

胖8公斤很明顯嗎？一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，自己很愛新竹某家快炒店的餐點，12日中午和「隊友」一起去消費，沒想到老闆竟然問了一句，「妳是不是有個妹妹瘦瘦的？」尷尬回答沒有之後，剛好上完廁所回來的隊友再補上一句，「那妳是不是胖了？」讓她聽了差點把還沒吞下去的炒飯吐出來。

原PO提到，這間位於新竹的快炒店多年來價格都沒有變動，250元有菜、有肉還有湯，足夠讓兩個人吃到快翻過去，就在邊吃邊稱讚老闆佛心的時候，對方剛好也看了過來，「以為老闆認出我，要跟我打招呼，結果老闆趁隊友去洗手間時來問我，『妳是不是有個妹妹瘦瘦的？』聽到老闆這麼問，我的心在顫抖，但還是回覆，『我沒有妹妹，你說的那個人應該是我，我很久沒來了。』」

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▲不少網友建議原PO可以試著自己下廚，或許能救回失控的體重。

這時氣氛已經夠尷尬了，沒想到上完廁所回來的隊友又補上一句，「那妳是不是胖了？」讓她聽了差點把還沒吞下去的炒飯吐出來，幸好最後忍住了，並順著話題回答，「對，我胖了8公斤」，老闆一聽卻露出若有所思的表情說，「難怪我一直覺得妳好面熟。」

原PO超生動的描述，加上時不時幽默自嘲「為什麼我胖到骨肉距離越來越遠」，讓其他網友們看了也忍不住留言安慰她，「8公斤不明顯吧」、「能吃就是福啦」、「妳那樣還好啦，我比妳更誇張，一年胖20公斤，都胖在肚子上啊」；就連爆廢公社的管理員也跟著調侃，「多吃自己煮的，會回春變妹妹。」