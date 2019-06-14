老公學YouTuber在洗手台尿尿！　理由讓妻超傻眼：40歲了欸...

▲大家可以接受在洗手台上小號嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

無論大人小孩都要慎選頻道啊！一名女網友在臉書抱怨，先生日前看了YouTuber在洗手台尿尿的影片，竟然就照著做，說這樣不易噴出來又可以省水，讓當場撞見的太太相當傻眼。部分網友們認為這樣真的有點噁心，畢竟是拿來刷牙洗臉的地方，但也有人說有時候也會在那裡洗小孩的屎尿，所以其實可以接受。

一名人妻今日凌晨在臉書「爆怨公社」上抱怨，她表示進到廁所時，發現老公竟然不是在馬桶，而是在洗手台上小號，她崩潰表示這是刷牙洗臉、洗內衣褲和化妝刷的地方，「你怎麼不在馬桶裡面刷牙洗臉啊你！」

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沒想到老公的理由更讓人生氣，原因竟然是他看了YouTube頻道「在不瘋狂就等死」的影片，影片內容提到在洗手台尿尿不僅不會亂噴，還能夠省水，讓太太超級傻眼，直呼「這樣亂教對嗎？！」

▲馬桶。（圖／記者陳俊宏攝）

對此大部分網友也無言表示「可以尿在杯子裡然後喝掉啊！一滴水都不用」、「好的不學，學什麼壞的」、「要省也不要影響到環境啊」、「好噁心」、「這樣真的不會飛濺嗎，萬一噴到旁邊的牙刷」、「你老爺今年貴庚呀，怎麼會相信那個」。

原po隨後也回應說老公已經40歲了，因此讓她更無力；她也表示老公平時上廁所都是用坐的，可能只是想重溫一下站著上廁所的感覺才有此舉，但她也認為，如果是個人使用的洗手台她的確是不會在意，「但是共用的啊嗚嗚，要不是我看到，我是不是要用那樣的洗手台來洗內衣褲再拿來穿？」

不過也有其他人認為沒什麼大不了，畢竟也是洗過小朋友屁股的地方，「我家洗手台不止老爺小便斗，也是洗小孩拉完屎屁股的地方」、「原來我不孤單」、「我也是這樣欸...因為要把頭壓低才不會噴馬桶外很麻煩」。

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