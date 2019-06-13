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影／反送中登《時代》封面！香港民眾站上前線　「黑傘」擋不住警方的催淚彈

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記者張方瑀／編譯

香港「反送中」示威以「抵抗（The Resistance）」為標題，登上最新一期《時代》（TIME）雜誌亞洲版封面，封面照片是一把黑色雨傘掉落在馬路上，並逐漸被周圍的煙霧吞沒。雜誌內文寫著，脆弱的雨傘變成民眾的臨時盾牌，用來抵擋不斷射出的布袋彈與催淚瓦斯。

▲▼香港,反送中。（圖／翻攝自Twitter／TIME）

▲最新一期時代雜誌封面。（圖／翻攝自Twitter／TIME）

即將在6月24日出刊的《時代》雜誌，13日公布最新一期封面，一把黑傘被遺落在佈滿煙霧的街頭，象徵著香港6月12日爆發的「反送中」示威。內文更以「香港站在全球捍衛自由戰爭的最前線」（Hong Kong Is on the Frontlines of a Global Battle For Freedom）為題，詳述了香港人反對《逃犯條例》的前因後果。

《時代》雜誌在報導中指出，示威民眾不僅做好萬全準備，還指望著這場風暴能夠到來。6月12日香港立法會前聚集了數萬年輕人，當大雨降下時，他們個個撐開雨傘，用廣東話大喊著「加油」。幾小時後，這些本該用來擋雨的脆弱雨傘，變成了人們手上的臨時盾牌，無助地阻擋港警發射的催淚瓦斯與布袋彈。事實證明，這些雨傘無能為力，根本無法抵抗向整個香港襲來的威權勢力，但人們仍不放棄「嘗試」。

▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼雨傘成為人們自保的盾牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

自1997年香港回歸以來，這並不是第一次發生抗議事件，不論是2003年七一遊行、 2012年抗議愛國教育納入課綱，或是2014年的雨傘革命。香港人從政治冷感，變成毫無畏懼地走上街頭，「反送中」遊行參與人數更高達百萬人，《時代》雜誌形容，這就像是在向中國大陸攤牌。

2014年的香港「雨傘革命」（The Umbrella Revolution）也曾登上時代雜誌封面，當時以「香港站起來」（Hong Kong Stands Up）為題，探討這些年香港與中國大陸的關係，以及香港民眾爭取「真普選」的決心。

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,時代雜誌

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