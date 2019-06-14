未警告就發射布袋彈？　港警務處長：我們早已舉了很多次黑旗

▲香港反送中示威出現暴力場面。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

《逃犯條例》原定12日恢復二讀，在民眾示威抗議後便持續延期，不過過程中，民眾和警方爆發衝突，員警也出動布袋彈、橡膠子彈及催淚彈等驅趕。港媒指出，警方疑似在沒有事先警告的情況下，就向示威者攻擊，還向沒反抗的示威者使用警棍。香港警務處處長盧偉聰13日表示，在那樣的場面下，警方使用武力的行為是適當的。

有記者提問，警方沒有預先警告就投擲催淚彈或發射橡膠子彈等，是否違反《警察通例》或守則？盧偉聰對此回應，在警方的指引中，在可行的情況下會先發出警告，「我們12日已舉了很多次黑旗，也有口頭警告，不知大家有沒有聽到。」他接著補充，如果情況很危急，可能會在未發出警告時便發射催淚彈，「這也不會很奇怪」。

▼警察在驅散人群時發射催淚彈。（圖／路透）

報導再指，網路流傳的影片中，有員警連續並近距離向示威人士施放胡椒噴劑，或是將示威者推倒在地，並連續揮動警棍。對於有人質疑警方所使用之武力是否恰當，盧偉聰解釋，警方在生命受到威脅的情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面。

他最後強調，警方在使用武力時，嚴格依從警隊使用武力的相關指引，「在當天的情況下，我的同事使用武力是適當的。」

據悉，大陸外交部發言人耿爽對此表示，香港特區行政長官及有關負責官員談話指出，金鐘一帶發生的情況不是和平集會，而是公然、有組織地發動暴動，「中國中央政府強烈譴責各類暴力行為，我們支持香港特區政府依法予以處置」。

▼立法會附近仍有員警戒備。（圖／記者吳奕靖攝）