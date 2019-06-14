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連續3天不二讀《逃犯條例》　建制派「1個原因」點出真相

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▲香港民眾聚集抗議《逃犯條例》。圖／達志影像／美聯社）

▲許多示威者聚集香港立法會。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港立法院原訂12日11點進行《逃犯條例》二讀辯論，不過遭到民眾上街抗議，因此不斷延期，香港立法會秘書處13日下午5點左右表示，今（14）日也不會召開會議，詳細時間將另行通知。建制派內部消息人士指出，立法會之所以連續3天不開會，是為了讓警方有足夠時間整頓力量作防守。

綜合港媒報導，立法會秘書處對外表示，在「考慮過所有相關因素後」，決定不開會；建制派消息人士分析，經過多次衝突後，警方需要時間重新組織力量作防守，加上這件事需要慢慢考慮規劃，才能圓滿解決，所以寧願3天不開會。

▼反送中民眾在「民主牆」貼上便條紙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼香港反送中，民主牆。（圖／記者吳奕靖攝）

報導指出，立法會針對《逃犯條例》修訂，原本計畫在本周三（12日）至下周四（20日）這之間，連續召開7天、共61小時會議審議，希望速戰速決；不過目前已經連續3天未能召開會議，總共失去了近21.5小時。立法會主席梁君彥會如何處理失去了的21.5小時，成為外界關注焦點。

報導分析，梁君彥是否會將審議不斷推遲，還是以混亂為由縮短審議時間，維持下周四表決，都會成為激發示威者進一步反抗的關鍵。據悉，今日仍有不少示威者聚集在中信天橋及添馬公園附近，建制派人士表示，一旦舉行會議，這些人只會重返立法會，在警方還沒準備好整體的保安措施，讓建制派議員能順利返回立法會之前，實在不適合展開會議。

▼警民在示威過程中不斷爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中示威，警方朝示威者發射催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：反送中,示威,逃犯條例,建制派,立法會,梁君彥,粵港澳要聞

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