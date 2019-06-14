美政壇挺反送中　環時轟：貼標簽混淆視聽搞操弄和煽動

▲香港反送中，民眾與警方在天橋對峙。（圖／記者吳奕靖攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對歐美等國對近日香港「反送中」活動的評論，《環球時報》發表社評回應，所有國家都會有日常的問題，可能出現一時的溝通障礙，「但通過法治方式解決問題是代價最小的社會治理和進步方式」，那些在美國政客就香港事務，「發出如此淺薄的聲音，真是讓人進一步看清了美國政治的粗劣質量。」

社評舉美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）為例，她在整場活動發生前，就曾多次會見香港反對派人士，也曾發表許多聲援「反送中」的言論，「另外，參院12名跨黨派議員隨後發表聯合聲明，也使用了非常激烈的語言。」

▲ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

社評強調，在西方所有政治人物的發言中，「我們沒有看到一句對示威者使用暴力手段的批評，」，美國議員們反而鼓吹那些有襲警表現的示威者展現了「勇敢」，宣稱自己「被感動」，「如果事情發生在他們的國家，他們會這樣說嗎？」

社評質疑，那些美國的議員們，「讓我們看到該國政治精英們幸災樂禍、巴不得有失去控制的街頭暴力政治運動把香港徹底搞亂搞動蕩的陰暗心理」，他們故意裝糊塗，「就是要用貼標簽的方式混淆視聽，從外部搞操弄和煽動。」

裴洛西日前透過聲明表示，《逃犯條例》危害美國和香港20多年來建立的緊密關係，若是條例真的通過，美國國會將別無選擇，會重新評估香港在「一國兩制」的光價之下，是否保有「充分自治」，並且將會與與兩黨議員一同提出新的《香港人權與民主法案》。

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