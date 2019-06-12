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獅虎319kg溫馴巨獸！「撒嬌大貓」每天討摸…網知真相心疼：牠無法獨自活

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▲美國南卡羅萊納州5歲半獅虎「阿波羅」（Apollo）。（圖／翻攝自kodyantle Instagram）

▲美國南卡羅萊納州5歲半獅虎「阿波羅」（Apollo）。（圖／翻攝自kodyantle Instagram

國際中心／綜合報導

美國南卡羅萊納州「美特爾海灘野生動物園」（Myrtle Beach Safari）一隻巨大的獅虎（Liger，又稱作「彪」）最近在社群網站上成為熱門的話題，原因是很多人對於獅虎高大的身材讚嘆不已，但保育人士認為，人為的配種導致獅虎根本無法靠著自己的力量在大自然生存，完全是人類引發的悲劇。

這隻5歲半的獅虎名為「阿波羅」（Apollo），是雄獅和雌虎的雜交後代，體重達319公斤，身形非常巨大，比一般成年的獅子大上兩倍。保育人士安陀（Kody Antle）5日與生態學者侯斯頓（Mike Holston）在美特爾海灘（Myrtle Beach）溜獅虎，當天合影的畫面上傳至Instagram，引發網友討論。

2013年12月，阿波羅與牠的3兄弟出生，成為世界上第一胎「白獅虎」，受到全球關注。阿波羅是年紀最小的，養育牠的人士說，牠的行為像是一隻家貓，時常打呼嚕，也不時討摸摸，模樣相當逗趣又可愛。

由於「控制體型」的遺傳因子分別存在於雌獅與雄虎身上，因此當雄獅和雌虎所雜交生出的獅虎，體型是所有貓科動物物種中最大的。獅虎隨著年紀不斷長大，直到身體無法負荷。據了解，最早出現雜交物種是在19世紀的印度，由於獅子和老虎在野外是分開的社會群體，因此必須要圈養才會培育出獅虎或虎獅。

根據《金氏世界紀錄》（Guinness World Records）資料紀載，全球目前最大的貓科動物，是一隻名為「海克力士」（Hercules）的成年雄性獅虎，體重達408公斤，身高達330公分，食量相當驚人，一天至少要吃掉9公斤的肉類。海克力士是阿波羅的叔叔，與阿波羅同樣生活在美特爾海灘野生動物園。

「這隻雄偉的野獸，可以在幾步之內就達到每小時64公里。」安陀在Instagram上發表阿波羅相關的影音和文章，受到網友們的關注，許多網友大讚阿波羅是一隻「多麼美麗的生物」，不過也有網友指出，阿波羅在公園附近散步時，明顯出現了呼吸困難的狀況。

網友們紛紛留言：「好可愛的一隻大貓」、「真的非常美麗」、「好想抱抱牠」、「牠看起來不會攻擊別人」、「就像是真實版的獅子王」。不過也有網友們感到心疼：「人類製造的物種只是為了娛樂」、「很可憐」、「無法正常呼吸，如果獨自在野外，牠就無法生存」、「看看牠畸形的胸部還有肚子上過度增長的皮膚」、「混種產下的動物容易早死、染病，肌肉也容易變形，應該要註明一下吧」、「這樣交配繁殖的動物會產生難以想像的問題」。

▲因人性貪婪而出生！7歲阿彪佝僂瘸腿，靠3腳活潑奔爬討摸摸。（圖／屏東科技大學保育類野生動物收容中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲生活在台灣的阿彪天生重殘。（圖／「屏東科技大學保育類野生動物收容中心」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台灣也有異種交配產生基因缺陷的獅虎。2010年，台南某農場為了製造噱頭，刻意讓園區內的非洲獅「辛巴」與孟加拉虎「美女」關在一起，最後互相交配，產下了自然界不應存在的後代獅虎「阿彪」。因基因缺陷的關係，阿彪不僅生命短暫，甚至無法生育下一代，終生「瘸腿佝僂」如一隻病懨懨的大貓。當時與阿彪同胎出生的2手足也相繼夭折，只剩下身體不健全的阿彪獨留至現在。

9歲的阿彪體型比正常獅子、老虎都還要大，身長170公分、體重165公斤，從出生就脊椎S型彎曲，呈現佝僂姿勢，尾巴也變形、缺少數節尾骨，左後腳膝蓋更無法彎曲、處於僵直狀態，移動只能靠另外3隻腳來支撐，左後腿則可以幫忙稍為輔助。人類一時的貪婪，造成阿彪一生的辛苦，讓人不勝唏噓。

▲因人性貪婪而出生！7歲阿彪佝僂瘸腿，靠3腳活潑奔爬討摸摸。（圖／屏東科技大學保育類野生動物收容中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿彪從不讓飼養員煩心，非常乖巧與聽話、信任人類。（圖／「屏東科技大學保育類野生動物收容中心」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字：獅虎,,動物,混種,阿彪,保育,北美要聞

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