中油租船沉了！阿曼灣2油輪遇襲「船員棄船逃」　44人獲救抵伊朗

記者詹雅婷/綜合外電報導

中油供應商承租的挪威籍油輪Front Altair今(13日)阿曼灣遇襲起火,目前台灣中油已證實這項消息。但根據伊朗通訊社IRNA取得的最新消息,載有7.5萬噸石油腦的油輪Front Altair已經沉沒,而棄船逃生的船員們已獲救,目前已抵達伊朗南部港口。

路透社引述IRNA消息指出,挪威籍油輪Front Altair及巴拿馬籍油輪Kokuka Courageous周四上午發生「不明事件」,導致油輪Front Altair在距離伊朗約40公里處起火,船上23人緊急跳船逃生。此外,巴拿馬籍油輪Kokuka Courageous當時正從沙烏地阿拉伯港口駛向新加坡,但也遭受攻擊起火,船身右舷受損,21名船員棄船逃生。

這群棄船逃生的船員們被一艘路過的船救起,接著登上伊朗的救援船,前往南部霍爾木茲甘省(Hormozgan)西斯克港(Jask)。據了解,多名船員在西斯克接受治療。

Iran's state affiliated news agency releases first picture of ships burning in the Persian Gulf, seemingly taken from the IR Jak Search and Rescue Ship. From this image it looks like the Front Altair which set off from UAE. pic.twitter.com/2jocn8y8jS