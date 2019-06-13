中油租船沉了！阿曼灣2油輪遇襲「船員棄船逃」　44人獲救抵伊朗

記者詹雅婷／綜合外電報導

中油供應商承租的挪威籍油輪Front Altair今（13日）阿曼灣遇襲起火，目前台灣中油已證實這項消息。但根據伊朗通訊社IRNA取得的最新消息，載有7.5萬噸石油腦的油輪Front Altair已經沉沒，而棄船逃生的船員們已獲救，目前已抵達伊朗南部港口。

路透社引述IRNA消息指出，挪威籍油輪Front Altair及巴拿馬籍油輪Kokuka Courageous周四上午發生「不明事件」，導致油輪Front Altair在距離伊朗約40公里處起火，船上23人緊急跳船逃生。此外，巴拿馬籍油輪Kokuka Courageous當時正從沙烏地阿拉伯港口駛向新加坡，但也遭受攻擊起火，船身右舷受損，21名船員棄船逃生。

這群棄船逃生的船員們被一艘路過的船救起，接著登上伊朗的救援船，前往南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）西斯克港（Jask）。據了解，多名船員在西斯克接受治療。

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