蘋果史上最烏龍維修案例！他花了30萬也修不好　結果根本沒壞

▲Greg Benz在其個人部落格上分享了自己送修MacBook Pro的悲慘經歷。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

科技中心／綜合報導

美國《LAPTOP Mag》雜誌2019年度筆記型電腦評比上，蘋果在滿分20分的「支援與保固」項目中獲得18分的高分，肯定了蘋果優異的維修服務。不過近日一名攝影師卻在個人部落格上分享自己送修MacBook Pro的悲慘經歷，他花費超過1萬美元（約新台幣31.7萬元），前前後後換了2次主機板又換了一次新機，到頭來卻發現電腦根本沒有壞。

這位名為Greg Benz的攝影師於2018年在個人的部落格上分享了自己購入2018 MacBook Pro的相關心得，並給其相當好的評價。不過他於今年4月更新了該篇文章，訴說他這段匪夷所思的維修經歷，而這一切始於他的MacBook Pro揮之不去的黑屏問題。

Benz在文章中指出，其個人的使用習慣是將MacBook Pro外接其他顯示器，不過他將電腦螢幕蓋下進入睡眠模式後再開啟時，螢幕畫面會變得一片漆黑，即使重新開機也於事無補。他求助了蘋果Genius Bar天才吧，經判定是維修問題，需安排更換主板，結果問題依舊。

就這樣，Benz的筆電更換了2次主機板，而在第3次時，蘋果給了他一台新機。不過他在6月10日再度更新文章表示，「就跟以前一樣，在點擊電源鈕後，螢幕顯示為一片黑，並有輕微的風扇聲。唯一能證明它活著證據就是當為它插上電源線時，它會發出聲音，且左側大寫鎖定鍵上的指示燈會發光。」

他表示，自己花費了2周的時間，並支付超過1萬美元的維修費（包括2塊主機板、1條傳輸線，及超過7000美元更換一台新筆電），經歷了Genius Bar的故障排除鑑定及在Apple Store的1級及2級技術支援下進行診斷測試，並在蘋果德州的維修中心進行了2次診斷測試都找不出原因。他鍥而不捨去到另一家Genius Bar才發現，原來這一切最根本的原因就是——顯示器亮度被關掉了。

▲Benz雖對蘋果故障排除支援的能力感到失望，但仍堅持自己對MacBook Pro的最初的好評價。（圖／達志影像／美聯社）

原來，當使用者打開MacBook Pro時，設備會預設使用者上次離開的狀態，所以當使用者離開時關掉螢幕亮度，再開啟電腦時便同樣是亮度歸零的狀態。而當Benz要外接螢幕時，便會將關閉筆電的螢幕亮度。

你可能會問，那就把它調亮不就好了嗎？但調整MacBook Pro螢幕亮度的按鍵被設置於Touch Bar上，在未登入裝置的情況下，Touch Bar無法使用，也不能以Touch ID登入，必須得輸入密碼，不過此時的螢幕又是黑屏狀態，而在沒有登入裝置的情況下，任何外接的螢幕及鍵盤同樣都無法使用。

Benz抱怨道：「蘋果的故障排除指南已然過時。他們沒有注意到，如果你在T2 Mac上有設置登入密碼，就無法像以前一樣重置PRAM（參數RAM），因此無法以這種方式解決螢幕亮度問題。在黑屏的情況下也無法啟動『蘋果診斷』程序。」在這起事件引起蘋果官方重視並找到解決方法前，Benz提供了一個「盲解」方案：先輸入登入密碼的第一個字母，按「Enter」後，再輸入密碼即可成功登入。

他表示，他對蘋果故障排除支援的能力感到失望，也對一些客戶支援中的互動感到失望，但他仍堅持自己對MacBook Pro的最初評價，「我真的很喜歡這台電腦。它非常快，是我攝影行業的重要工具，我多年來一直在使用蘋果電腦，我很高興我能說這是我強烈推薦的電腦。」